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誰偷走重症家庭的外籍看護

聯合報／ 張姮燕／義守大學教授、台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長（高雄市）

去年底三讀通過就服法修正案，讓八十歲以上長者及七十歲以上癌症二期患者，都不用再為取得「巴氏量表」聘雇外籍看護而奔波於醫院。很可惜，三讀通過且經總統府公告的法案，仍舊在勞動部的行政怠惰下，至今未制定施行細則。勞動部把原因歸到擔憂外籍看護工會因開放而挑工作、選擇亞健康長者，而不願照顧重症失能者。但還沒開放免評前，外籍看護不遵守工作契約，「避重就輕（不顧重症只要輕鬆）」就已是常態。搶走重症失能家庭穩定照護人力的，從來不是長者，而是勞動部的外籍勞工政策。

缺工造成的逃逸外勞黑工市場，是搶走重症照顧人力的主嫌！目前九萬名失聯移工，四成失聯前是家庭看護工；意即，非法移工雇主搶走重症失能者的看護，造成照護空窗。而只針對外籍看護執行的「移工一站式服務」，鼓勵看護自由轉換雇主，導致新來的看護常熬不過磨合期，就選擇離職照顧輕症。勞動部在移工工作權與重症者生存權上的選擇，搶走重症的照顧人力。

此外，面對醫院照護人力荒，衛福部也起心動念跟重症家庭搶人，在「住院整合照顧計畫」提案要求勞動部開放家庭看護工轉任醫院中階護佐，月薪兩萬九。重症通常沒工作收入，幫看護加薪顯困難，如何與財力、資源俱足的醫療財團競爭？三月即將上路的「鐘點看護工」，則是另一波跟重症家庭搶人的計畫。根據規定，勞動部評選出的承辦單位，可國內承接外籍看護，以單次四小時一千至一二五○元、全日二六○○至三五○○元的收費，高薪吸引鐘點看護就業。重症已沒人顧，竟還有各方勢力競相搶走重症自掏腰包聘雇的家庭看護，情何以堪。

政府管制移工聘用已長達卅年，如今台灣每五人中有一名六十五歲以上長者，全台有近九十三萬名八十歲以上長者，或獨居、或老老照護。好不容易，立院終於傾聽民意，讓超過平均餘命八十點四歲的長者與家人，能自由選擇聘看護、進機構或用長照等自己老後的生活樣貌。政府要做的是協助人民過得幸福，並且正視及解決「誰偷走重症、失能、失智者的家庭看護」，而不是帶頭錯誤歸因，更不該塑造重症與長者的彼此對立、怨懟。

長者巴氏量表免評只是超高齡化台灣的開端，申請外籍看護繁複的過程、冗長的等待期，都比免評還急需解決，而台灣已沒有多少時間可以空等待。

勞動部 外籍看護 失聯移工

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