台灣無法等待國際秩序的仁慈

甫從慕尼黑安全會議返回華府，強烈的感受世界似乎正在經歷一場巨變。過去幾十年來，基於規則的國際秩序一直是維持全球穩定的基石，此體系以聯合國、北約、世貿組織等機構的支持為基礎。然而，在川普2.0時代，這個多邊體系正在瓦解，世界已明顯背離這些原則，大國競爭取代了多邊主義。

在慕尼黑安全會議中，美國副總統范斯的演講釋放出減少對全球安全承諾的訊號，認為歐洲最大的威脅來自內部，如言論自由的侵蝕、移民和政治不穩定等問題，而不是俄羅斯或中國等外部力量。隨後的中國外長王毅則倡導多邊主義，將中國描繪為穩定力量，並呼籲在全球衝突（特別是烏克蘭問題）上進行和平談判。王毅則用外交用語闡述安全問題，呼籲國際合作，同時抵制美國的壓力。

另一方面，盟友紛紛採取兩面策略，減少對美國安全保障的依賴，並探索其他聯盟。歐洲國家倡議國防自主權，川普2.0時代下北約的未來充滿不確定性，引發了歐盟內部關於戰略自主權的討論。法國和德國等國家主張獨立的歐洲防禦計畫，而東歐國家則擔心在俄羅斯的侵略面前遭到拋棄。日本、澳洲、印度和韓國正在加強超越傳統美國安全保護傘的區域合作，「四方安全對話」（ＱＵＡＤ，美國、日本、印度和澳洲）和ＡＵＫＵＳ（澳洲、英國和美國）正在形成針對中國擴張主義的新的威懾架構，但對於美國的可靠性仍然存疑。

「小多邊」安全協定的興起，規模較小、基於利益的聯盟取代了傳統聯盟，反映了各國在美國不可預測性面前探詢路徑。

隨著俄烏戰爭走向疲憊期，烏克蘭如何回應美國態度的轉變？澤倫斯基主張建立統一的歐洲軍事力量，認為歐洲安全應該由內部管理，而不是依賴外部盟友。他也擔憂川普和普亭私下談判，敦促歐洲領導人認識到這種轉變的含義，並採取積極措施，獨立加強歐洲的國防能力。

然而現實殘酷，當全球格局快速重塑時，弱國無法等待國際秩序的仁慈。台灣必須認清現況：美國的承諾可能是有條件的，歐洲的關注仍聚焦於自身安全，亞洲盟友在戰略調整中也須考量自身利益。在這場國際權力遊戲中，台灣要主動布局，必須加強戰略自主，推動與多邊夥伴的實質合作，在半導體技術領域維持絕對優勢，深化國防改革，全面提升不對稱戰力。未來挑戰不僅在於如何應對中國，更在於如何在動盪世界中確保生存與繁榮。