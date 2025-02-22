賴政府國安三策 自欺欺人

十五日聯合報十二版民意論壇季青漫畫，生動地表達出賴清德現時的窘態，只見賴忐忑的手提「國防預算達到ＧＤＰ百分之三」布袋在標有「強權俱樂部」的門外等待，而屋內川普與普亭正在「俄烏停火談判」桌上交易。最傷的是幾乎被扒光的烏克蘭總統澤倫斯基，步出門外時滿帶沮喪與哀怨地對賴說：「祝好運」。

賴政府如此沒有底氣，對美國低聲下氣，應歸咎於其強硬抗中政策。由於台獨意識形態，逢中必反，但也知道中共近年來在科技及軍事上突飛猛進，兩岸一旦正面衝突，也就是綠營吃香喝辣日子結束的時刻。因此一方面盡力阻礙兩岸人民交流，避免和中思想蔓延，一方面想要藉美國老大哥的保護傘，苟延殘喘。

賴清德在二月十四日國安會議中，拍板優先推動三大工作：第一，持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，優先編列特別預算，讓國防預算達到ＧＤＰ百分之三以上。第二，持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置，以增強社會抵抗力，並促進內部團結。第三，為持續推動「立足台灣，布局全球」的經貿戰略，強化高科技保護，和友盟國家合力打造全球民主供應鏈。

在促進內部團結方面，賴上台後的所作所為完全背道而馳，刻正發動「惡罷」，口是心非，極盡諷刺。

和友盟國家合力打造全球民主供應鏈，則是以話術自欺欺人。以往很多人懷疑美國僅在國內講民主，對外出兵侵略主權國家，顛覆民選政府屢見不鮮；暗殺敵方領袖，賄賂媒體也都不是新聞。強勢回歸的川普授意馬斯克整肅「國際開發署」時，同時揭開多瘡疤，坐實以往外界許多臆測。另一方面，川普上任後許多作為，又豈是民主國家常態。光是馬斯克領導的「政府效率部」（ＤＯＧＥ），僅憑川普行政命令成立，就連在美國國內也難說是依循民主正軌。

川普不像拜登假仁假義，不談琅琅上口的民主人權，一心只要讓「美國再次強大」，對盟友尚且不留情面，何況在他眼中「像筆尖大小」的台灣。篤信「不自由民主」的賴政府奢言民主供應鏈，僅足欺矇部分台灣人，於事無補。德國馬歇爾基金會高管葛來儀說：「台灣只是說服自己，他們與美國關係良好，而且在國會有很多朋友。」實際上賴政府是束手無策。

台灣將同文同種的中國大陸視為死敵，在整軍經武方面，連徵募足夠兵員都捉襟見肘，完全無視台灣絕大數民眾沒有「以小勝大」，拚一死戰的決心，卻全力阻礙兩岸交流，以言語行動撩撥對方，顯然又存有「中國人不打中國人」的僥倖之心，自相矛盾，還以為可繼續愚弄民眾，維護政權。

民進黨另一幻想是「美軍會來救台灣」，刻意忽略美國面對軍力相當的中國，出兵機會渺茫。即使成真，也會是人類浩劫，同時實現綠營的「亡國感」。眼前的烏克蘭與加薩戰地，一片斷壁殘垣，有如人間煉獄，歷歷在目。殷鑑在前，為蒼生計，「避戰謀和」才是正道。