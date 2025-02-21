修補兩岸關係避烏悲劇

美國總統川普批評烏克蘭總統澤倫斯基是「未經過選舉的獨裁者」，引發國際輿論震盪。川普強勢，澤倫斯基也僅能在口頭上反擊，美國大舉介入俄烏戰爭終戰談判、烏克蘭淪為被動方。

烏克蘭之烽火悲劇，個人認為台灣要引以為戒，不要讓戰火在台灣發生。

回顧台灣在冷戰時期的國際角色，當年國際社會是區劃兩個板塊，一是以美國為首的民主集團，另一是以前蘇聯為首的共產集團。美國為防止共產主義擴散，在歐洲組成北約與東歐的華約對抗，在亞洲則以第一島鏈、第二島鏈來對抗中共、越共、北韓，台灣位在第一島鏈中樞位置，因此韓戰、越戰台灣都扮演積極角色。

當年日本、韓國、菲律賓與美國都和中華民國有正式外交關係，同時中華民國也是聯合國五大常任理事國，在對抗共產主義擴散扮演積極角色，但隨著南越軍事失利而滅亡，寮國與柬埔寨相繼赤化，圍堵戰略失敗，第一島鏈就不是美國的戰略。

美國為對抗蘇聯，改採聯中抗蘇，原先設想是讓共產集團或瓦解或分裂，許多共產國家也確實如美國所想不再由共產黨執政，於是美國成為世界霸主。但中國大陸並未如它所願分裂成七塊，相反藉由與美國建交合作，進行一連串改革開放，造就成今日世界第二大經濟體，加上軍事大國的形象，讓美國這個霸主不安，於是興起打壓戰略，印太戰略於是成形。

說穿了，印太戰略是冷戰期間第一島鏈、第二島鏈的擴大版，再將澳大利亞、英國、印度力量加入，不但有軍事、更加入美國想主導的經貿事務，由於台灣與島鏈國家沒有正式外交關係而被排除，因此美國的新主張「台美二十一世紀貿易倡議」或是對台灣的補償，並希望台灣能扮演抑制中國大陸崛起的積極角色。

台灣在冷戰時期陸軍號稱五十萬大軍，雖然少於中國大陸三百萬大軍，但台灣有海空軍優勢與台灣海峽天險可依，因此仍有一搏實力。但目前海空軍因中國大陸自製新型船艦與戰機相繼問世，台灣優勢不再，新型飛彈與長程火箭砲更讓台灣海峽天險消失，因此美國的意圖是用台灣打消耗戰，但死傷必定是台灣軍民，俄烏戰爭中烏克蘭血的教訓，若還不足以讓賴總統與民進黨政府及時回頭修正兩岸關係，那就是喪盡天良，甘為美國與西方強權的馬前卒。

美國、西方強權國家與島鏈國家都與中國大陸有正式外交關係，同時採政治與軍事、經貿分離政策，沒跟中國大陸完全撕破臉。如果美國與各國認為台灣是國家，就請他們與台灣建立正式外交關係，倘若他們不願意做或不敢做，其承諾與保證就都是空話。修正兩岸關係避免烏克蘭悲劇，實為賴政府當務之急。