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欠缺鯰魚效應 何來本土文化巨作

聯合報／ 黃瑞彬／自由撰稿人（新北市）

大陸動畫電影「哪吒之魔童鬧海」上映後屢創佳績，目前已登頂全球動畫電影票房榜。該電影的成功可歸因於多方面因素：政治上，符合中國大陸「說好中國故事」的主要方針；文化上，傳承了《封神演義》的基礎，進行創新詮釋；製作上，結合龐大企業資源，帶動整個產業鏈發展；宣傳上，成功在好萊塢為主導的電影市場中殺出一條血路，為大陸電影產業注入活水，在海外影音市場的拓展也立下里程碑。

儘管部分人可能以大陸官方宣傳、愛國運動等角度來解釋該片成功，其價值卻是導演在一個相對封閉的社會中，立足中華傳統文化，結合頂尖技術與精益求精的態度，成功跨越文化鴻溝，使不同文化的觀眾產生共鳴。

當大陸動畫席捲全球的同時，反觀台灣本土文化產業近年的低迷，可從近來的連署事件看出端倪。日前共有逾二百名台灣文學創作者發表共同聲明，支持罷免不適任立委以「保護台灣文學」，側面反映出部分文創作品對市場的依賴度下降，需依靠政府資助的情形。政府補助與否並非衡量文化發展的唯一標準，真正重要的是，台灣文創產業是否能在全球市場中產生影響力。

相對於中國大陸的高度控制，台灣的文化創作者理應更不受限制、能產出更具創造力與反思精神的作品；但二○一七年上映的電影「衝組」由前立委出演，票房不如預期，卻拿了千萬以上補助金；另電影「餘燼」票房五百多萬，政府補助金額也數倍於此，經過資源挹注後，台灣是否能真正產出具有國際影響力的作品？

現在部分文創團體依靠政府補助而創作，失去市場敏銳度，這類作品只能製作符合當前意識形態的作品，而非反映這個時代，因而難以立足國際，也無法表現文創產業中最重要的反叛精神。

古往今來，為何禁書受到當權者打壓，卻人人競相閱讀？例如《自由中國》與《文星雜誌》等，還有各式各樣的黨外刊物，因為其反映時代的真實性、具有批判精神、經得起市場檢驗，因而居於思想領航的地位；是以，創作環境不是文創產業是否發展的絕對因素，能否觸動人心、引發共鳴，才是真正能夠發揮影響力的關鍵。

當前中國大陸的文創軟實力已在全球產生巨大影響，不只體現在電影產業，動作遊戲「黑神話：悟空」也在遊戲產業創下佳績。台灣現在一年只允許十部中國大陸電影上映，雖然我們可以保持不接觸的態度，但當中國大陸不斷地轉變，以文化出海擴大影響力，台灣的文化領域怎能繼續甘落人後？

政府補助應是助力，而非依賴。所謂「鯰魚效應」，文化產業若脫離外部競爭，則最終將導致「生於憂患，死於安樂」的結局。溫室裡的花朵終究只能在溫室，突破溫室，才有機會成為參天巨木。

回顧過去，台灣曾以「悲情城市」等具有文化底蘊的作品在國際上嶄露頭角，然而今日的言論自由已無法使我們自滿。若台灣封閉自守，文藝界又過度依賴補助機制，最終丟失的不僅是市場競爭力，更可能喪失文創產業中最重要的反叛精神。

文創產業 電影

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