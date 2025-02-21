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黑神話悟空、哪吒2展現文化創造力 台灣影視藝文界何去何從

聯合報／ 吳榮鎭／大學教師（屏縣鹽埔）

去年十一月底，導演李安在日本獲頒有藝術界諾貝爾之稱的「世界文化獎」，他也是第一位獲獎的台灣人。他是目前柏林影展歷史上唯一獲得兩次最佳影片的導演，亦是歷史上首位曾於奧斯卡獎、英國電影學院獎以及金球獎三大世界性電影頒獎典禮上，都獲得最佳導演獎項的華人導演。今年二月又在美國第七十七屆導演工會頒獎典禮上榮獲終身成就獎，成為首位獲得此殊榮的華人導演。李安之所以有今日的成就，完全是根植於他厚實的文學、歷史、美學等文化素養。

二○○六年元月，李安回到母校台灣藝術大學與電影系學弟們座談。他說：「我們的文化一直在退步，我覺得我們對不起年輕朋友們，譬如，政治加上很多原因，把我們在華人世界裡的強項，自己把它丟掉了，我覺得很對不起學生輩、孩子輩，包括我自己的小孩。」接著，他又提醒學弟們：「現在情勢變了，將來念電影的出來，面對的是大陸市場，台灣市場是絕對不夠的，這是現實…歷史是贏的人在寫，所以希望大家是贏的這一邊。我們這一代是跟他們文革那一代鬥的，所以我們有很大的優勢；他們是被摧殘的，而我們是被教育的；但現在你們是被摧殘的，他們是被教育的。我們現在還占了一點優勢，再過幾年就會是劣勢，加上地方又小，你們真的很難。」

十八年過去了，大陸製作的影視作品屢屢創造佳績，風靡海內外。例如，日前上市的電玩「黑神話：悟空」、動畫片「哪吒之魔童鬧海」都創下傲人成果。兩者分別以《西遊記》、《封神榜》為創作素材，是李安那個年代，台灣中學生閱讀的課外書籍。

二十年來，台灣社會矛盾加劇，造成部分影視藝文創作者在思想及創作上價值混亂。尤其當前執政者為求永遠執政，以經費補助收編部分創作者，意圖對人民進行歷史與文化改造的認知戰。

諸如：《斯卡羅》歪曲史實，漂白李仙得；其實他是個背信忘義者，出賣了原住民對他的信任與承諾，是指引日軍來台屠殺原住民的元凶。《聽海湧》醜化中華民國派駐北婆羅洲領事卓還來，把一個為國捐軀的偉人汙蔑為打小報告的漢奸。《一把青》改編自白先勇小說，卻不尊重原著，擅自加入白色恐怖和飛行員接收戰友遺孀情節，偷偷塞入民進黨史觀。《零日攻擊》描寫當中共進攻台灣，台灣政治人物多被收買，煽動觀眾仇視中國大陸。《返校》則顛倒史實，將鍾浩東等共產黨人漂白為「白色恐怖時期」無辜受害者。《餘燼》以白色恐怖為素材，獲取政府超過五千多萬元補助，票房卻僅五七七萬元。這樣的影視作品，凸顯部分藝文從業者已深陷執政黨的歷史與文化改造認知戰，失去了自主創造力。

對照李安說：「自己在台灣出生長大，今天能站在這個舞台上，就像實現了美國夢。我是一個夢想家，我的夢想不僅僅是個人的經歷而已，它連結著我們的集體意識、內在世界與外在宇宙。」這就是李安透過他的電影彰顯的文化素養。

台灣藝文界何去何從？應揮別執政者以政治左右，效法李安，創作獨特魅力、吸引海內外人們的影視作品。

影視 白色恐怖 電影

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