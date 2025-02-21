禁陸三校防統戰 民主如此脆弱？

教育部長鄭英耀二十日宣布禁止所有台灣大專校院與中共統戰部轄下華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院進行學術交流，且未來將修學歷採認辦法，不採認其學歷。該三所院校目前尚有逾兩千名台灣學生就讀中。教育部此舉，與日前陸委會提出要修法將在大陸申領「居住證」的國人納入規管是異曲同工，表面上是要防中共統戰，實際上就是施加各種阻礙增添國人赴大陸求學及工作的難度，企圖切斷兩岸民間往來。

兩岸之間存在政治分歧，雙方人民交流必然會面臨到各自國家認同及意識形態的碰撞，然而以民主自由為豪的台灣，面對大陸的「紅色統戰」，何時變得如此不自信和脆弱？或許兩岸在軍事及經濟實力上的差距日益懸殊，中共對台壓力與日俱增，但我方對於民主自由體制的堅持，從經國總統解嚴至今，歷經將近四十年的民主化改革，絕大多數台灣百姓都無法接受威權獨裁政治，這才是應對中共統戰的最佳法寶。但防統戰的同時，台灣也不應放棄對和平的追求，而透過兩岸之間不間斷的交流與溝通，與大陸人民傳遞和平共榮的理念，以對話取代對抗，避免兩岸走向戰爭的不歸路，是我方執政者無可迴避的責任。

賴總統一再承諾要維護台海和平穩定，願意和大陸共同追求兩岸和平共榮；推動兩岸健康有序交流，共同增進兩岸人民福祉，如今賴政府卻以防制統戰為由，行阻撓兩岸交流之實。從去年馬英九基金會主辦的陸生團訪台以及台北上海雙城論壇，賴政府就多次以防制統戰為由給兩岸交流活動抹紅並設置各種障礙。到近期大陸方面要恢復上海及福建的陸客團來台，賴政府又堅持小兩會溝通，讓好不容易盼來的兩岸觀光破冰契機打回原點。就連台北市府循多年慣例，邀請上海團來台參加台北燈節這樣單純的文化交流活動，竟然都被陸委會以各種理由封殺。

現在賴政府防中共統戰還防到自己人頭上，國人在大陸為了工作生活方便而申領「居住證」，賴政府卻像是要防賊一樣納入管制，如今教育部又不再採認廣州暨南大學在內的三校學歷，對目前在讀逾兩千名學生以及已畢業人員的權益恐造成負面影響。上述種種舉措，與賴總統宣示推動兩岸交流、增進人民福祉的承諾背道而馳，令人遺憾。

筆者認為，賴政府所作所為，本質上還是在操弄「抗中保台」謀取政治利益，打著防中共統戰的旗號，在台灣社會塑造仇中恐中的氛圍，抹紅打壓一切兩岸交流活動，甚至設法阻撓人民前往大陸求學工作，透過仇恨對立凝聚其基本盤，並吸納部分中間選民認同，為大罷免行動添柴加火，藉以鞏固其綠色統治。賴政府別忘記，在兩岸僵局之下，塑造仇恨對立或許容易；倘若讓仇中的惡水澆滅了兩岸交流的和平之火，則後果難以想像。奉勸賴政府回頭是岸，莫為了黨派之私繼續操弄抗中保台，把台灣帶向危局，則烏克蘭殷鑒不遠。