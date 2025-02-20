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俄烏停戰／陸維和主力？美中各有盤算

聯合報／ 揭仲／淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授（新北市）

美俄兩國在利雅德的高層會談已於十八日結束，雙方同意任命工作組，就俄烏戰爭的解決方案進行談判。

雖然還無法得知美俄解決方案的內容，但俄烏停火後，國際維和部隊進駐特定「非軍事區」隔開雙方武裝部隊，並替烏克蘭提供安全保障的安排，應會成為方案的重點之一。而這是否會讓中共藉擔任維和部隊主力的機會，獲得修補與歐洲國家關係的槓桿，值得外界關注。

因為烏克蘭與歐洲國家，都認為戰後該有第三方部隊進駐烏克蘭，提供安全保障，美國也強調必須在接觸線建立強而有力的國際監管機制，俄羅斯據稱也希望在烏克蘭一側建立單邊的緩衝區，此一設計勢必也需要維和部隊、至少是國際觀察團介入。

雖然各方都不反對國際維和部隊進駐，但對究竟該由誰來派出這些部隊，則存在嚴重的分歧。

美國國防部長赫塞斯已公開表示「在任何安全保障協議下，都不會有美軍部署到烏克蘭」，俄羅斯也不可能接受北約國家的部隊出現在烏克蘭的境內。事實上，就算俄羅斯同意北約的歐洲成員派出維和部隊，歐洲各國是否能派出足夠數量的部隊，不無疑問，因為十七日下午於巴黎舉行的緊急峰會中，法國在未來停火線後方駐紮「保證部隊」的提議，就遭到德國、義大利、波蘭和西班牙拒絕。

既然美、俄、歐僵持不下，再加上這條停戰線長達一千三百公里，所需維和部隊的數量眾多，使與俄羅斯關係良好、具足夠經濟實力，且有意願派維和部隊的中共，有可能成為各方可接受的答案；或者是由中共擔任主力，加上若干非西方國家區域大國的兵力，來組成維和部隊。

對中共來說，這可使俄烏緩衝區的國際監督，成為中共修補與北約國家關係，及拉攏非西方陣營區域大國的槓桿，有助於裂解拜登任內所打造、抑制中共的價值聯盟。

至於想拆散中俄同盟的川普政府，也未必會反對這種安排。因為這的確有助於達成川普「上任一百天內結束戰爭」的承諾；況且華府也可能覺得，讓共軍部署在接觸線地帶，承擔防止雙邊人員武裝滲透的苦差事，說不定會在中俄之間形成裂痕。

中共 俄羅斯 烏克蘭

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