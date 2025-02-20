台灣如何避免成美中博弈「棄子」

俄美在沙烏地阿拉伯高調會談，並釋出將共同努力結束烏克蘭戰爭的訊號，顯示出美國在川普主政下外交策略的重大轉向，更引發了對台灣未來處境的擔憂。尤其川普十八日在海湖莊園表示有能力結束這場戰爭，而烏克蘭「根本不應該開始這場戰爭，你們本來可以達成協議」。烏克蘭在這場談判中被邊緣化的現實，讓「今日烏克蘭，明日台灣」的憂慮在亞洲地區蔓延。

烏克蘭戰爭爆發以來，原先以為可以仰賴西方國家、特別是美國的支持，川普政府最近的外交作為卻顯示出，美國對於國際事務的關注始終以「美國優先」為原則。根據川普團隊透露的和解框架，包括烏克蘭割讓領土、成為不加入北約的緩衝國，以及美國獲取烏克蘭稀土礦產作為軍援「付款」；人為刀俎、我為魚肉，正如美國前國務卿布林肯所言：「在國際體系中，如果你不坐到餐桌上，就會被列入菜單」，烏克蘭的現況正是這句話最現實的體現。

烏克蘭總統澤倫斯基雖然高聲反對沒有其參與的協議，現實卻是殘酷的。歐洲國家如英國，甚至被迫提出派兵保衛烏克蘭的可能性，以確保自身安全利益，不會因為美俄交易而受損。這樣的國際局勢提醒著台灣，在美中俄的分割勢力之下可能面臨相似挑戰。

川普的「商人交易」外交模式給了台灣諸多警訊，川普曾表示，台灣在晶片產業的主導地位，對美國來說是一種「奪走產業」的行為，甚至揚言對台灣半導體產品徵收高達百分之百的關稅。在川普眼中，台灣不再是堅定的盟友，而是可以用來換取經濟利益的籌碼；這樣的觀點與美國對烏克蘭的態度如出一轍，美國的利益大於一切，盟友都是可犧牲的。

台灣要認清這點，半導體產業是台灣的經濟命脈，但在川普的壓力下，台灣可能被迫將部分產能轉移到美國，這近乎喪權辱國，也降低了台灣在全球供應鏈中的戰略價值。更嚴重的是，美國對於台灣的安全承諾可能變為有條件的交易。川普曾明言：「台灣應該為防衛付費，就像買保單一樣」。在這樣的氛圍下，台灣必須嚴肅思考如何維護自身利益，不要被賣掉了還不知道。

在烏克蘭的案例中可以看到，一個國家若無法在國際舞台上擁有自主性，就可能成為大國博弈的「棄子」。台灣該如何避免成為第二個烏克蘭？答案在於如何轉變角色，從「棋子」變成「棋手」。

此外，台灣在兩岸關係上也需要更靈活的策略，兩岸之間的和解與合作曾帶來穩定的局面；在當前的國際局勢下，透過增進兩岸之間的政治互信來降低衝突風險，可能是台灣維護自身安全的重要路徑之一。

烏克蘭的經歷為台灣敲響了警鐘。在大國的強取豪奪中，小國若無法主動掌握談判籌碼，極易成為他人桌上的「菜單」而非「座上賓」。台灣必須提升在全球供應鏈中的重要性，並透過務實的兩岸策略，加強與理念相近國家的合作，深化經濟與安全上的共同價值，確保在國際談判中擁有不被輕易取代的地位。