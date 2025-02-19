對美技窮 我平衡外交在哪

美國總統川普日前簽署「對等關稅」計畫備忘錄，對等課徵世界各國對美國的關稅稅率，欲以此消除貿易失衡及不公平競爭。為因應此等變動與挑戰，總統賴清德隨即召開國安高層會議，決議推動三大工作並拍板三大策略。會議的結論絲毫不令人意外，可以歸納為二點，即擴大對美採購、訴求「民主」供應鏈。

筆者認為，上述國安會議的決議，不僅了無新意，更凸顯國安團隊的黔驢技窮。對美國來說，台灣不論如何擴大採購，占美國整體經貿、軍售比例仍低。此外，川普並不在意「民主」、「自由」等價值，甚至對此有些反感；對美國訴求「民主同盟」，在拜登政府時代或許稍有效果，但在講求「利益至上」的川普眼裡，完全沒有吸引力。

「平衡戰略」是小國化解安全脆弱性、促進國家利益的常規手段之一。小國在大國之間合縱連橫的翹楚，首推新加坡，緩解安全脆弱性是新加坡推動大國平衡外交的主要目標。冷戰後新加坡善用華人的優勢，積極拉攏大陸發展經濟，也懂得利用殖民時代以來與西方建立的連結與信任，與英美建立安全保障。李光耀、李顯龍都不只一次表達美國在亞洲的重要性，卻也強調阻擋大陸發展不切實際。即使平衡外交也被批評為「牆頭草」，但不願意選邊站、大國平衡外交，是新加坡獨具特色的小國外交戰略，其在東南亞構建了中、美動態平衡關係，更為自身贏得了生存發展空間，發揮了與其小國身分不對稱的政治影響力。

台灣與新加坡相較，雖然有很多條件上的不同，但在策略上，新加坡卻能給我們很好的啟發。若台灣能在美中之間取得平衡，川普在「對付」台灣前，也必須思考是否會把台灣推向另外一邊？是否會因此傷害美國利益？

只可惜，綠營執政多年下來，幾乎完全切斷了與大陸的溝通管道，以往雙方累積的互信也都付之闕如，讓台灣如今喪失了進行「平衡外交」、「權力平衡」的籌碼；在緊抱美國大腿的指導原則下，才會出現川普多次批評台灣是晶片「小偷」，台灣政府卻只能回應「不然我跟你多買一些武器與商品」的荒謬戲碼。當川普看透台灣是個可以恣意蹂躪壓榨，依然俯首稱臣的小弟，台灣的處境只會更加的嚴峻與堪憂。