「健保」是民眾滿意度極高的公共政策，還是台灣民眾幸福感的重要拼圖，妥妥的「台灣之光」，今年走入卅年卻已窘態畢露搖搖欲墜，醫護人員用腳投票逃離現場，氣管插管給付不如通水管，急重、救命科系後繼無人…。健保的千瘡百孔人人都能琅琅上口，去年總統選舉三個候選人也都信誓旦旦，誓言「改革」，可惜只有改革的「宣示」卻未見下文。

首先台灣健保的核心問題「財務困窘」，需立即著手解決，雖然醫療科技日新月異，讓所有醫療保險的財務負荷沉重，是舉世皆然的現象，但台灣的健保還面臨著兩個無解的困局：

一，討好民眾，不斷蓋新醫院，滿足人人家裡附近就有大醫院的期待。近年雖然許多有識之士都已提出警告，這是另一個「普設大學」的翻版，說起來有點像（就是過剩），但未來負面衝擊的影響可就天差地別。少子化大學收不到學生就得關門，投資者受傷慘重只能自認倒楣認賠出場，政府和社會大眾成為吃瓜群眾在旁說些後見之明，忘了自己之前也是幫兇。其實從國家社會整體資源的角度來看，也是一種令人心痛的浪費。醫院醫療服務的性質完全不一樣，他是可以創造可以無限上綱，未來會成為讓你永遠填不飽的錢坑。

二，另一個更大的問題是包山包海，導致民眾對自己的健康疾病問題完全沒有責任心，反正出任何事都有健保罩著，不用白不用，不用就覺得吃虧。而且年年選舉涉及選票，在費率的調整上完全無法負責任的反映民眾應負的責任，因此台灣健保財務注定進入死局。而民眾自己錢包的錢，卻幾乎都花費在許多有空無榫的健康食品和五花八門的保養療程，實在有夠諷刺，讓人無言。

這兩個困局，前者比較簡單，只要執政者有決心不鄉愿，肯依實際病床的需求去修訂醫院設置及擴大的相關法令即可解決（目前每萬人口病床數的設置標準其實可下修一半）。後者就需要全民的覺醒支持政府，從制度面重新翻修，重建民眾的責任承擔，最重要的是要讓健保的資源成為民眾自己錢包中的錢，能精打細算量入為出，一起承擔起照顧自己的責任。也許推動「台灣版的健保個人帳戶」，可以是一個改革的方向。