逃兵役罰款了事 不符公平性

藝人王大陸涉嫌以假病歷逃避兵役遭拘提，訊後以十五萬元交保。

在妨害兵役部分，雖然《妨害兵役治罪條例》載明逃避兵役意圖避免徵兵處理的「七項行為」可處五年以下有期徒刑，但以近年案例來看，只要有本事逃過卅六歲再回國自首，法院多判決有期徒刑六個月以下，緩刑二至三年，且可易科罰金，而罰金多為二十萬元以下。

例如潘姓男子以觀光名義出國，除役年齡過後才返台投案，後判六個月有期徒刑（可易科罰金）、緩刑兩年，期間交付保護管束，並向公庫支付卅萬元，以及提供二四○個小時義務勞務；張姓男子出國後在美國取得公民，並到中國大陸工作，三十七歲返國自首，最後判決罰鍰六萬元，並撰寫悔過書一篇。

以上案例說明想要逃避兵役者，只要想辦法先出國，等過了除役年齡再回國自首，並繳交一二十萬罰金，就可「合法」地免當兵。筆者建議，《妨害兵役治罪條例》應提高逃避兵役者的罰金，並規定其應返回部隊補足兵役的年齡上限，才符合「中華民國男子依法皆有服兵役之義務」之公平性。