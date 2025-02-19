少子化對策 竟不提勞保永續

延續龍年探底的出生率，今年一月出生數再次跌破萬人，台灣人口已連續第十三個月負成長，如按國發會去年公布的人口推估（二○○二四至二○七○），相關數據更是怵目驚心，今年就將邁入超高齡社會的台灣，正面臨少子女化與高齡化的雙重夾擊，人口結構的劇變不折不扣是國安層級危機。

儘管行政院已於二○一八年核定「少子女化對策計畫」，但依去年最新修正的計畫，主要仍聚焦友善生養以刺激低迷的生育率，問題在於，人口結構與趨勢直接影響國家長期發展，除了友善生育，針對經濟產業、賦稅政策、勞動移民、社會福利、教育發展都應有更全面與中長期的應對作為。

不解的是，攸關國人老年經濟安全的退休制度，竟不在政府對策內。須知，人口正是牽動退休基金的最重要變數，尤其台灣的勞保、公教退撫舊制均為確定給付制，更深受人口結構影響，如何確保基金永續卻未納入政府少子化對策，著實令人不可思議。

按照國發會最新推估，台灣人口總數將在二○四九年跌破兩千萬人並持續下降至二○七○年的一四九七萬人，屆時青壯人口將減少九二○萬，「扶養比」升至一比一。要確保基金永續，除了持續提升基金營運效能，如何在日趨失衡的在職與退休比例基礎上維持費率、給付衡平，既影響基金財務安全，更攸關世代公平正義，政府須掌握趨勢、預作準備，絕不能等閒視之。

自二○一七年起，勞保已連續八年給付金額高於保費收入，截至去年，收不抵支累積達三○○九億元，一大關鍵就是不斷累加的退休人數，從二○一一年的十八萬八千人增加至二○二三年的一七四萬人，截至去年十一月，勞保年金核付人數已高達一九二點二萬人，超過二○一一年的十倍。隨著少子化加劇，逐年增加的退休人數與平均餘命，對勞保基本收支與財務安全的衝擊有增無減。

令人遺憾的，面對此一危機，政府卻一如既往報喜不報憂，定調「撥補就是改革」的賴政府，在最新一次勞保精算公布後更大言不慚，宣稱「勞保絕對不會倒」，實則根據最新精算，勞保基金之提存準備僅六％，而在政府撥補超過三千億下，破產年限也僅從二○二八年延後到二○三一年而已，遑論少子化與老年化難以逆轉，而以台股為主要投資市場的退休基金則深受國際局勢影響，充滿不確定變數，檢視各相關參數實無樂觀理由，主其事者究竟哪來的勇氣敢擔保「勞保絕不會倒」？

政府定期進行人口推估，不外乎希望能掌握機先、未雨綢繆，詎料，直接與人口結構連動的退休基金永續問題，竟然不在國家少子化對策計畫之列，這究竟是無知或是傲慢？

台灣曾經在一九八○年代推動與人口趨勢背道而馳的高教擴張政策，錯誤決策之災難還在發展，可謂殷鑑不遠，相較之下，事關千萬勞工權益的勞保永續議題，影響尤其深遠，豈能無視人口結構之巨變？都說少子化是國安危機，但朝野竟無敢於拆彈之人，難道官員立委真的相信勞保絕不會倒？