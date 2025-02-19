全民健康保險，我們定位在健康，是正確聰明的，大陸稱醫保（醫療保險），醫療保險注重財務給付，我們設立健保，不只是要解決醫療引起的財務問題，更重要的是健保應能維護提升健康，減少貧富的健康差距，讓窮人不只是看病次數，更重要的是健康也能追上富人。

但全民健保實施後，就為財務擔憂，在不敢增加保費前提下，全神貫注在節流上，竭盡所能，已經節流到刮到骨頭，逼得血汗醫護出走了。

最近美國有篇論文說有錢人比窮人長壽七至九歲，這麼大的差距，與窮人是否有醫療保險竟然關係不強，與生活型態如不運動、吸菸、酗酒、肥胖最有關。另一篇在新英格蘭雜誌，說美國人如何更健康的分析，認為美國人引發英年早逝的原因，生活型態尤其是運動與生活環境相關，占達六成，先天或基因占三成，而醫療的貢獻度只占一成。美國ＣＤＣ也有類似資料，說我們低估運動的重要而高估醫療對社會的貢獻。健保署有如消防署，對個人而言，失火了要醫療救火當然很重要，但別忘了防火災發生（提升健康）應該與打火一樣重要，減少火災可減少多少財物損失，能提升健康才是健保初衷，我們醫護人員也不必那麼過勞。

這些結果，與我二十年前發表的健保研究吻合，我比較台灣健康最佳與最差的地區，健康差距（平均餘命可差到十年），並沒因健保實施十年後而減少，與期待有差距，而健康最差的地區使用健保看病數（醫療），並沒比健康最佳的地區少。結論是健保要能發揮健康保險的功能，一定要加強生活型態的改變，尤其是運動與戒菸，而不是光靠醫療。前衛生署長葉金川說不運動比三高更可怕，不運動可影響惡化百病，而經常運動可一箭百鵰，每年可節省健保兩三千億，比單一藥物靈活廣用，而大家都不知道的，有病的病人若能運動，對健康效果竟會比沒病健康者好上三五倍。

我曾以三支箭建言衛福部長，第一支箭是上述推動全民運動。其次，為減少台灣兩三百萬吸菸者，與香港看齊漲菸價，漲到每包台幣四百元，吸菸者對小漲無動於衷，溫水煮青蛙，澳洲紐西蘭每包菸已漲到台幣八百元，我們還有上漲空間，香港能台灣也應能。何況此一大漲，我們五年的健保費就不用操心，屆時每年又可減少上萬癌症死亡，可以往實現賴總統減三分之一癌症死亡的高瞻期許大步邁進。

第三支箭是為減少台灣九萬人洗腎開支，請立法委員仿效歐洲捐腎方法修法。台灣人有助人之天性，對死後捐腎，都樂觀其成，「死後給人一腎，救人一命」。只是現行器捐麻煩，若能改以歐法，不贊成者才須簽名表態，不簽就是贊成，這新法會造福千千萬萬洗腎患者，而且每年可節省健保四五百億。

一般人認為有醫療就會健康，就像以為有消防員就會防火沒有火災，其實不然，不刻意防火提升健康，只是吃藥滅火，健保就將淪為安寧照護，維持現狀不求提升健康，病人是有尊嚴也可減少病痛，但不是當初我們要的健康保險。