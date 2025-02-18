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連署挺罷免 作家意在得利

聯合報／ 王瀚興／律師（台北市）

日前有逾二百名台灣文學創作者發表聲明，支持罷免「不適任的立委」，「直到不適任立委停止摧毀台灣文學」。愚見不同。

受村上春樹推崇的美國德裔作家馮內果在《寫作是從事一種娛樂行業》說道：「你永遠不會靠寫作為生，若這樣會害死自己，但不意味不該寫作，其原因與該上舞蹈課一樣；又如豪華晚宴時正確使用餐具，此關乎優雅。」他進一步闡述：「藝術不是謀生的手段，而是讓生活容易忍受的、非常人性化的方式；從事藝術，無論水平好壞，都是讓靈魂得到成長的方式。」

在野黨依憲法刪減預算，若連署者為法學家，假設能法理精湛，尚情有可原；文學家狗拿耗子，所謂何來？且文學巨擘尚且認為寫作不能謀生，為何要慷納稅人之慨豢養文人？知名文藝家「窮而後工」，可從沒聽過「沒有補助就沒有好作品」。綜上三者，連署者意在得利，而非淬鍊靈魂。

或問，刪文教預算，不是違憲？對比憲法本文，憲法增修條文載明教育、科學、文化之經費「優先」編列，但數額改為沒有「最低消費額」，立法精神是減少浪費，作家們卻抵制刪除預算，不是與憲政精神相左？前開憲法增修條文明定司法院預算不能刪除，今參與連署作家們強要文人預算、不能刪除，企圖超越司法機關，豈非妄自尊大？且補助文教，依行政法「新主體說」屬於「公法」行為，如何撥放？補助何人？皆須公開、公平、透明。試問，連署者自己有無透過公司，向國庫吸血，賺得盆滿缽滿，卻排擠困苦百姓？綜上三者，連署作家以文亂法，殆無疑義。

遙想一九九○年代錢穆逝世，幾年前余光中辭世，寶島文史大師皆屬「明月已盡」。今見連署方知，夜珠不來，暗淡無光，無怪乎「百鬼夜行」。

台灣文學 司法院 憲法

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