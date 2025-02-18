科技．人文聯合講座／USAID之秋月茶室

林一平 二○二五年一月，川普簽署命令凍結美國國際開發署（ＵＳＡＩＤ）的資金，此舉引發廣泛討論。一九五一至一九六五年間，台灣曾獲得約十五億美元的美國經濟援助，這些資金促進了台灣的產業發展與經濟建設，為「台灣奇蹟」奠定了基礎。然而，為何川普會在此時做出凍結資金的決定？有觀點認為，這與ＵＳＡＩＤ長期以來的官僚化與人員冗增有關，反映出該機構運作的低效。此問題不禁讓人聯想到電影《秋月茶室》（The Teahouse of the August Moon）中對官僚體制的諷刺。

《秋月茶室》改編自派翠克（John Patrick）一九五三年獲得普立茲獎和東尼獎的百老匯舞台劇，劇本基於史奈德（Vern J. Sneider）一九五一年的小說。該電影曾入圍第七屆柏林國際電影節，由葛倫．福特（Glenn Ford）、京町子（Machiko Kyō）和馬龍．白蘭度（Marlon Brando）等知名演員主演。影片以幽默詼諧的方式，諷刺了二戰後美國對沖繩的占領及其美國化進程，其中白蘭度飾演的沖繩翻譯薩奇尼，以其機智與幽默，巧妙調和了美軍與當地文化之間的矛盾。

電影故事的主軸圍繞菲斯比上尉展開劇情，敘述他被派往沖繩的托比基村，肩負推行美國化計畫的重任。他的上司普迪上校指派當地翻譯薩奇尼協助完成任務。然而，在薩奇尼與當地藝伎蓮花的影響下，菲斯比逐漸了解村民的真實需求，並開始質疑美國化計畫的合理性。最終，他決定順應民情，改變計畫，並帶領村民建立了當地喜愛的茶館。諷刺的是，儘管普迪上校最初指令拆除茶館，但隨著劇情發展，局勢翻轉，皆大歡喜，茶館最終成為美軍成功推動民主化的象徵。這一過程深刻指出美國官僚體制的荒謬與矛盾。

影片中，菲斯比上尉儘管奉命執行「美國化」計畫，卻發現軍方的僵化指令與當地民眾需求脫節，這種脫節不僅揭露了官僚體制的弊端，還引發了一系列可笑的衝突。《秋月茶室》的情節與今日現實中ＵＳＡＩＤ面臨的問題不謀而合。

川普凍結資金的決定，或許正是對ＵＳＡＩＤ長期官僚化的回應。ＵＳＡＩＤ一直被批評存在官僚主義、效率低下等問題。機構內部人員過多，行政成本過高；繁瑣的審批流程影響資金的及時發放；對當地實際情況的了解不足，使得援助項目未能達到預期效果。這些問題與《秋月茶室》中菲斯比上尉所面臨的困境相似。

《秋月茶室》以幽默詼諧的風格對官僚體制進行諷刺，指出其荒謬與矛盾，更引發了人們對國際援助問題的深刻思考。至今，國際援助仍然是許多發展中國家經濟發展與民生改善的重要途徑。美國應從《秋月茶室》中汲取教訓，反思國際援助體制中的不足，並加以改進，讓國際援助真正惠及需要幫助的人。

（作者為前科技部代理部長）