聽新聞
0:00 / 0:00

美中AI爭霸 我何去何從

聯合報／ 趙哲聖／開南大學資訊傳播學系助理教授（桃園市）

DeepSeek自中國農曆年突襲西方以來，這股氣勢銳不可擋。這幾天，「中國國家隊」抓住這股浪潮，習近平邀請大陸頂尖科技企業創辦人及高層代表，約見DeepSeek與阿里巴巴等巨擘領導者，討論中國ＡＩ科技創新發展戰略。

不管是用黑天鵝或原子彈等效應，來描述這次DeepSeek對西方突襲，都可以看出，這個生成式ＡＩ真有兩下子；討厭中共思想控制文本的人，勢必對此程式有所批判或訕笑，但「中國式」的ＡＩ起飛，絕對不能等閒視之。

以下從ＡＩ強權的獨佔性、開源軟體創造的價值，以及人腦工程師與電腦晶片的結合協作等三個方面，來分析DeepSeek對ＡＩ思維的新啟示，並探討其對ＡＩ技術未來發展的可能前景。

當前，ＡＩ技術的發展主要由少數美國科技巨頭主導，形成了技術壟斷的局面。這幾天馬斯克還開天價想收購Chat GPT被拒絕，可見而知ＡＩ的戰略地位。然而，美國這種獨占性可能導致技術壁壘、數據壟斷以及創新受限，進而影響全球ＡＩ生態的健康發展。中國急起直追，DeepSeek冒出頭來，還有模有樣。

其次，DeepSeek積極推動開源ＡＩ技術的研發與應用，其開源項目為往後開發者提供現成的工具和框架，打破了既存ＡＩ強權的獨佔性，促進商業普及。而其倡導的「共享技術」理念，鼓勵全球範圍內的技術交流與合作，使更多國家和企業能夠參與到ＡＩ技術的研發與應用。這種「紅利或毒藥」模式，還待觀察，但至少促進了技術的多元化發展，也為全球ＡＩ生態的平衡與可持續發展提供了新的思路，更為中國大陸有了ＡＩ的發話權。

ＡＩ技術的發展離不開人腦的智慧與創造力。這次讓人矚目，是中國本土學霸的集體努力成果，人腦工程師透過演算法設計或優化模型途徑，尤以此系統使用被美國控制下「降規」的輝達晶片，竟能賦予ＡＩ系統極高的智慧成績，這也是DeepSeek的創新亮點。

DeepSeek以ＣＰ值高的中國式ＡＩ出現，未來ＡＩ生成技術的發展能否更有公平性與包容性？是技術壟斷後又會被制裁的再度出現？抑或是「另一個抖音Ａｐｐ」的命運，為這家公司帶來負面影響？不得而知。

DeepSeek能打破ＡＩ強權的獨佔性，為未來ＡＩ技術發展提供更廣闊的思路嗎？台灣當前「逢中必反」與地緣政治下的科技政策，除了強調我們的自由體制與晶圓代工優勢外，如何因應美中ＡＩ雙霸的發展，發展自我的ＡＩ國家隊？值得深思。

DeepSeek至少啟蒙ＡＩ技術應更加注重開放性、去昂貴化與協同創新。當人類已經在自由或專權，極端與激化對立的實體世界紛擾中生活時，虛擬世界的ＡＩ，如何確保技術的健康發展，如同赫胥黎「美麗新世界」的名言：文明不會感到自殺衝動，也不會渴望自我毀滅。ＡＩ是推動人類文明進步的重要力量，不可不慎啊！

DeepSeek 人腦 美國

延伸閱讀

中官媒定調全民AI 多地政務系統接入DeepSeek 公務員恐失業

微信「搜一搜」功能 接入DeepSeek

Deepseek突襲美後「習近平有大動作」 老謝：劍指台積電的川普看得見？

微信「搜一搜」、百度搜索宣布接入DeepSeek

相關新聞

新光三越氣爆…有效與真誠溝通 防堵危機擴散

新光三越台中店氣爆，釀成四死三十一人輕重傷。新光三越十一樓與十二樓外牆爆破，多樓層天花板與牆面被炸毀，電梯被震歪，滿目瘡...

超徵稅收 應先顧身心障

立法院長韓國瑜今天將召集朝野協商已經三讀的總預算案，以解僵局。政府該怎麼花錢才對？例如面對巨額超徵稅收，在野民代喊「普發...

投資教學環境 確保孩子受教權

最近政府因稅收太多不知怎麼花而傷透腦筋，在此提出個人一些淺見。

科技．人文聯合講座／USAID之秋月茶室

二○二五年一月，川普簽署命令凍結美國國際開發署（ＵＳＡＩＤ）的資金，此舉引發廣泛討論。一九五一至一九六五年間，台灣曾獲得...

連署挺罷免 作家意在得利

日前有逾二百名台灣文學創作者發表聲明，支持罷免「不適任的立委」，「直到不適任立委停止摧毀台灣文學」。愚見不同。

美刪「不支持台獨」 換湯不換藥

川普政府上台後，首度在國務院官網上修改了對台政策用語，把原先被視為定風錨的「不支持台灣獨立」在文字表述中抹去。此舉一出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。