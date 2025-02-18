投資教學環境 確保孩子受教權

最近政府因稅收太多不知怎麼花而傷透腦筋，在此提出個人一些淺見。

台灣表面上是十分民主自由的社會，但國中小的教育體制仍相當傳統保守。因學校怕家醜外揚、影響校譽，「報喜不報憂」成為所有校長的共識，最後導致老師遇到問題只能往肚裡吞。老師心裡苦，但老師卻不敢說。而老師不反映，外面的人根本不知道當前教育的困境，看似風平浪靜的校園實則千瘡百孔。

台灣目前教育的最大問題在於—老師又要教學又要管秩序，搞到最後課也沒上好，秩序也管不好。不可否認有些老師能力很強，課上得好秩序也管得好。但台灣每個班級的情況天差地遠。我教書二十幾年，遇過天使班，也遇過魔鬼班。有些班級真的太難管了，各路「英雄好漢」齊聚一堂，單靠老師一人之力根本難以兼顧，此時就急需學校介入。

若今天學校也不管，那情況將完全失控；全班只要有一人不受老師控制，其他人都得跟著陪葬，而最倒楣的就是那些想學習又無法學習的孩子。

我們一直強調愛的教育，但前提是要先給學生一個好的學習環境。如果老師每天都像在打仗，學生上課都聽不到老師的聲音，那學生還有必要去學校嗎？解決這個問題很難嗎？

在美國，學校會設立一間ＩＳＳ教室，裡面有一位類似教官的老師全天守候。只要有學生上課搗蛋、屢勸不聽，老師可馬上將其送至ＩＳＳ，確保其他學生受教權。學生當天不能再回教室上課，要在監督下安靜的完成老師指定的作業。在這個過程中，學校可安排輔導員或教師與學生進行溝通，引導他們反思自己的行為，從而達到改正錯誤、提升自我控制的目的。

這個制度很花錢嗎？台灣有二六五一所中小學，因少子化導致閒置教室。只要再多請一位生教組長，假設月薪六萬，一個月一億六千萬，一年最多二十億。二十億就能解決目前台灣教育的亂象與困境，實在是太划算！