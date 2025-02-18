超徵稅收 應先顧身心障

立法院長韓國瑜今天將召集朝野協商已經三讀的總預算案，以解僵局。政府該怎麼花錢才對？例如面對巨額超徵稅收，在野民代喊「普發現金」、賴總統喊「對社會進行更大的投資」，前者顯得不諳民生苦處何在、便宜行事；後者則內容空泛只想花錢，卻不知如何用在刀口上。若要福國利民，應將錢規畫用於照顧身心障礙群體、發放身心障礙津貼，其次用於照顧失業、退休金不足的人。

國家的經濟扶助按一一三年的資格審核標準：一個人銀行存款必須要少於十五萬（台北市）或八萬（其他縣市）才有資格申請低收入戶補助；少於十六萬（台北市）或十二萬（多數縣市）才有資格申請中低收入戶補助；少於兩百萬元才能申請前兩類身分之外的身心障礙生活補助，因此，當家中有一位經濟收入不高或無收入的障礙者時，要笑對人生就變得相當困難。

以我為例，一一一年五月底感染新冠病毒，十日後頸椎和胸椎受損，成為坐上輪椅的脊椎損傷者。初時肩部以下全動彈不得，大小便失禁，還因廔管問題動手術，在肚皮上做了人工肛門造口；輾轉在幾個醫院復健病房住院一年後，到脊損中心學習生活重建三個月，現在於原本須爬樓梯上四樓的住家附近租了電梯小套房，與印尼看護一同居住。

目前每個月開支除了外籍看護費用、我與看護的伙食費、電梯套房的月租金和管理費，還要負擔每天換十多次的尿布費，每幾天就要換一次人工肛門造口底座和便袋費、濕紙巾、棉花棒等耗材費，合計每個月花費約九萬元。另為維持我的公益服務，電話費帳單居高不下，且需持續每周到醫院復健、回診，實際生活支出逼近十萬元。幾百萬存款幾年就將用盡，卻沒有政府補助可請。

對於新冠病毒造成的失能傷害，政府既無制度聞問也無補助；對於成為肢障者的未來經濟壓力和身心負荷，政府同樣無制度關心、也無津貼補助。社會救助法內容雖洋洋灑灑，但資格條件是山窮水盡時才能去找政府求助；如我之類的障礙者或家屬，每天需要承擔著將成為乞丐的身心煎熬。

前不久去剪髮，設計師說他有一客人的孩子才二十多歲，一樣是感染新冠後癱瘓。但我三年前癱瘓時已五十九歲，有薪工作超過卅五年，好歹存了幾百萬；這青年才二十多歲，他的人生、家人，在獨自承擔所有經濟與照顧壓力下，自此往後人生將是多麼的淒慘灰暗。

現行救助制度無法防患未然，卻不見政府關注。「預知經濟上將會活不下去的壓力」絕對是身心健康的第一號殺手。全國有一百二十多萬身心障礙者，中重度以上者每月普發萬元現金也不為過！超徵稅收應投入於此，更應建立制度長期發給。