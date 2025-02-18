新光三越氣爆…有效與真誠溝通 防堵危機擴散

新光三越台中店氣爆，釀成四死三十一人輕重傷。新光三越十一樓與十二樓外牆爆破，多樓層天花板與牆面被炸毀，電梯被震歪，滿目瘡痍。此次事件是國內的重大公安事件，有必要從全方位來分析，並找出改善之道。

首先，根據現場人員描述，工人分別在十一樓與十二樓施工，工人有聞到瓦斯味，疑似瓦斯氣爆。然而，欣中天然氣公司表示，他們提早於本月十日拆除瓦斯表，並封閉天然氣管路。因為管線混亂，不無可能是工人切割到仍有瓦斯的管線發生氣爆。

由上述情節可以推論，此次施工過程出現瑕疵，可能出現在施工團隊，或是天然氣公司，或是彼此溝通不良等，政府相關單位應該強化監督與品管；若工作人員已經聞到瓦斯味，而施工單位未做處置，應該追究現場指揮人員的缺失，畢竟事先的損害防阻才是最重要的措施。

其次，相關保險的規畫，更是影響企業未來發展的核心。就火災保險而言，新光三越向四家產險公司購買；然而，火災險所承保的危險事故，是爆炸所引發的火災，條款特別指名保險標的物直接因爆炸所致之損失不保。未來，業者希望得到更多的保障，應於商業火災險中，再附加爆炸保險。此次事件也造成許多人員的傷亡，而後續的死亡、殘廢、醫療與失能的補償，也是社會大眾關注的焦點，相對複雜。這些人員身分不同，有新光三越的員工、承包商的員工、附近的遊客與百貨公司內的顧客。

就新光三越自身員工而言，公司除了依法提供職業災害保險，另可以購買雇主責任保險，以因應過失責任賠償。許多傷亡的工人是承包商的員工，一般規模較小的承包商未能購買足夠的保險，使這些工人無法得到足夠的保障，在此狀況下，新光三越亦有相當的法律責任；企業若要減輕其所產生的財務壓力，可以投保營繕承包人責任保險。此外，對百貨公司顧客及附近旅客，可透過公共意外責任保險來分擔。

此次事件也是一個危機管理的案例，若能有效處理，可以扭轉新光三越的企業形象。要做好兩件事：第一，在危機發生時做好有效的溝通。溝通的對象，包括員工、客戶、主管機關、股東及新聞媒體。溝通過程必須開誠布公、誠實可靠。其次，透過強化組織聲望及信譽，來防堵危機的擴散，成功的企業一直努力爭取員工、客戶、供應商、新聞媒體及其他群眾的尊重，而這一切的核心，是有效與真誠的溝通。