荒謬賴政府 上演「現代齊人」

美國總統川普上任後大殺四方，在由億萬富豪馬斯克領軍的「政府效率部」 操盤下，從國際開發署開刀，揭露這個去年預算超過四百億美元機構許多荒唐浪費舉措，揚言完全關閉。接著大刀將揮向教育部與國防部等，弄得雞飛狗跳，人心惶惶。

在國際上，川普促成以色列在中東停火，正強力逼使俄烏停火，並揚言對各國施行「對等關稅」等，捲起千堆雪，台灣也被掃到颱風尾，除關稅外，最主要的還是有關保全「護國神山」台積電的問題。

川普在上任前，對台灣問題曾多次放話：「跨過太平洋去防衛一個島嶼有實質困難」、「台灣從我們手上拿走晶片生意，他們非常有錢」，比喻台灣是「桌上的筆尖」；上任後，則批評了拜登政府對國內晶片製造業的投資，威脅要對外國製造的晶片徵收關稅，指責台積電從美國手中竊取或搶走了半導體產業，是「晶片小偷」。「我們希望他們回到美國，如果不把生意帶回來，我們會很不高興」，並質疑美國對台灣的軍事支持，指責台灣在自身安全上投入太少。

川普一連串對台灣不友善的言論，可謂人神共憤，但出奇的是對內鬥雞上身的賴政府卻忍氣吞聲；尤其台積電是美國自己先前力推「全球化」，將辛苦但利潤低的製造業外包給「發展中」國家，台積電靠大批台灣菁英長期投入、蓄積實力才成就為世界晶片代工龍頭，所謂「偷」與「搶」純屬侮蔑之詞。而且台積電其實並不怕關稅，因其為代工廠，掌握九成高階製程市場，最終關稅將落在終端客戶身上，政府大可義正詞嚴據理力爭甚至加以駁斥，卻反而像做錯事的跟班，畏縮俯首受教。

賴政府的畏首畏尾，據常接觸台灣政界人士的德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀分析：「當川普發表這些言論時，給台灣敲響了警鐘，他們真的不知道接下來會發生什麼。」再一次印證了賴政府治國無方。

民進黨不願認清「雙少數」政府現實，賴清德上任以來仍然想以「五權在握」方式治國，對在野陣營在國會的合理監督寸土不讓，強要「多數服從少數」，橫行霸道。目前正全力推動違背民主常理的「大罷免」，製造內部紛亂，而棄解決民生福祉問題於不顧，最可能的結果是全民因此內耗半年，而得不到賴政府妄想的「更大的民意」，讓人懷疑意圖擺爛，以為「船到橋頭自然直」。

以前中學課本裡有出於《孟子》的「齊人驕其妻妾」故事；有一齊人每天自外返家，常誇耀在外與富貴友人一起飽食酒肉，妻妾同感詫異，最後發現他是在別人上墳時乞討一些祭祀用的剩餘酒食，妻妾相擁痛哭。生動描述齊人對內倨傲、對外謙卑的兩副面貌，與賴政府現在扮演的角色何其相似。

執政者受選民所託，殫精竭慮為民謀福尚且不及，豈可當家鬧事，以惡霸行徑推動「惡罷」？民進黨政府面對美國又一副誠惶誠恐模樣，上演「現代齊人」荒謬劇，樂此不疲。台灣人民應看清綠色執政的面目，以選票終止民進黨上演的爛戲。