莫迪訪美 未突破川普防線

印度總理莫迪在二月十二至十三日訪美，成為川普回任美國總統後第四位會見的外國領導人。事實上，莫迪此行距離他去年九月訪美僅間隔不到五個月，但時空背景已大為不同。莫迪上次訪美時，美國大選情勢還不明朗，因此刻意避見川普。但川普重返白宮後接連大刀闊斧，氣勢驚人。相對地，印度近來經濟發展有點遲緩，讓莫迪底氣較為不足，使得此行反倒有點進京求見的味道。

莫迪抵達美國後，先會見了信仰印度教的新任情報總監加巴德及政壇當紅的馬斯克等人。日前馬斯克才帶著四歲兒子在川普辦公室會晤記者，成為吸引媒體的焦點；這次則加碼帶了三位小孩會見莫迪，使得會談的公關功能大過實質意義。

雖然莫迪在川普第一任期內與其有不錯的互動，但川普似乎無意給予莫迪特殊禮遇。川普在川莫會前幾個小時，簽署命令對各國開徵「對等關稅」；雖然此項命令並不是針對印度單一國家，但川普批評印度是對美課徵關稅最高的國家，不留情面地先給莫迪下馬威。

川普稍後與莫迪在白宮進行了四個小時的會談，並在會談後舉行聯合記者會及發布聯合聲明。內容主要聚焦在關稅、貿易、國防合作、打擊非法移民、反恐等問題上。

在經貿部分，川普已多次提到印度的高關稅保護措施，影響美國貨物銷往印度，因此雙方宣布將進行協商，於二○二五年秋季前完成第一批雙邊貿易協定（ＢＴＡ）內容；兩國也希望在二○三○年前將雙邊貿易額增加至五千億美元以上。但根據去年統計，美國與印度的商品貿易總額僅有一二九二億美元額度，印度因此承諾向美國購買更多國防設備、石油和天然氣，以平衡雙邊貿易逆差。

在國防領域，雙方預計在今年度簽署新的國防合作架構協議。值得一提的是，川普會後表示將向印度出售Ｆ—卅五戰機，但印度外交部次長唐勇勝稍晚澄清此項軍購只是提議階段。

在戰略合作部分，兩國聯合聲明提到，莫迪邀請川普到印度參加今年度的四方安全對話（ＱＵＡＤ）高峰會，但川普對這個提議並沒有給予承諾。雖然兩國提到要設立新的印太合作機制，卻是雙邊性質，而非涵蓋四個會員國的多邊安排；這也應證了外界稍早的觀察，川普對四方安全對話的熱情並不如拜登政府。事實上，川普直言，中國是非常重要的國際角色，希望美印中俄都能好好相處。他甚至表示願意介入中印的邊界紛爭。但印度外交部次長稍後也反駁了這項提議，稱印度會以雙邊方式處理與鄰國的問題。

莫迪此行較大的收穫是讓美國在聯合聲明點名巴基斯坦，要求不可作為跨境恐怖主義的根據地，避免空手回國。雙方也重申美國法院稍早判決，同意將涉嫌二○○八年孟買恐怖攻擊的嫌犯拉納引渡至印度審判。川普也沒像拜登政府一樣，以宗教及人權問題向印度施壓，有助緩解這類摩擦。

然而，莫迪終究未能以舊情說動川普對印度網開一面，無法突破川普的關稅防線。印度股市在川莫會後持續下跌，難掩失望之情。但印度外交向來善於在大國集團間遊走，印度不太可能全盤接受川普的願望清單。川普就稱許莫迪是比他更強硬及更好的談判者，可見印度仍有其堅持。印美關係只是印度大國外交中的一環，印中也正在進行和解工程，俄羅斯總統普亭則預計在年初訪印。全球的大國關係組合或將迎來新的風貌。