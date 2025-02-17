馬習會10年 兩岸脫鉤漸行漸遠

馬習會今年屆滿十年，兩岸關係已翻天覆地質變。從蔡英文到賴清德主政，兩岸互不隸屬的新兩國論漸固化，致兩岸經濟脫鉤化、台灣國際空間孤立化、社會組織碎片化、外部經濟邊緣化；復因內部政黨對立化，國家與社會衝突日益顯化，襯托出的台灣危機不容小覬。

這一典範性框架轉移對台灣風險高於機遇，兩岸綜合國力差距迅速拉大，時間站在台灣這一邊嗎？馬習會後翌年總統大選，主張維持現狀的蔡英文連續兩任，主張務實台獨的賴清德延續主政。九二共識這原被視為兩岸和平發展的定海神針，猶如黃鐘毀棄般被汙名化。台灣在美國印太戰略捆綁下，採取抗中保台路線及聯美抗中失衡戰略，一改馬主政下的友美和中戰略及和中保台路線。自此兩岸關係產生重大分水嶺，敵意螺旋上升，台灣主體意識與中華民族主義相撞激化，陸對台政策由原和統主旋律，漸讓位於武統威懾。

首先，經貿依存度下降，但經濟制裁力度增大。因政黨輪替、美中貿易戰、陸經營成本增加、新冠疫情等影響，二○二三年台對陸貿易總額占對外貿易總額比例創下十年來新低，僅占廿八點五七％；二○二四年一至四月，台向陸出口僅占三成，創下廿二年同期新低，凸顯陸經濟減速及美中衝突導致供應鏈重組。兩岸經濟加速脫鉤，陸對台經濟制裁增加。停止關稅優惠減讓，造成台產品在陸銷售成本增加。

其次，美台實質關係提升，以惡化台國際空間為代價。對比藍綠執政推動外交成效，馬英九任內邦交國減一個、蔡英文任內卻有十國斷交，並退出中美洲會議。參與國際組織亦不得其門而入，如世界衛生組織、國際民航組織及國際刑警組織的年會或大會，民進黨在維持國際空間方面歷經一場「骨牌效應」。

美國基於地緣政治需要及其國家利益理性計算，並無協助台參與ＣＰＴＰＰ及ＲＣＥＰ，也未與台簽署雙邊貿易協議及加入印太經濟框架，恐使台灣經濟更邊緣化。

最後，兩岸交流速度減緩，抵消融合促統力度。二○一五年陸客高達四一八點四萬；二○二四年一到十月，陸客僅卅二萬；台灣旅行社組團赴陸旅遊已達十六點四萬人次，但是陸方迄今未開放陸客來台觀光，陸客來台人數為零。陸客來台最高點時期，占境外旅客數比例達四成二，最高單月甚至達四成九，創造新台幣二一九六億元觀光產值。若兩岸關係熱絡，馬習會十年來應可創造兆元觀光產值。

年初原本陸方兩踩線團來台，都遭民進黨政府拒絕；原多次宣布開放組團赴陸旅遊，也一再政策急轉彎反制，要求旅遊小兩會展開協商始能恢復團客招攬業務等。陸生從全盛時期五萬餘人降為千餘人，尤其自二○二三年八月起，台灣已無大學部的陸生學位生。

賴清德主政後，大陸對台不僅在國際上催促骨牌效應、孤立效應；在兩岸經社文化領域採取單邊行動，發揮愈趨明顯的磁吸效應；更在懲獨及軍事領域，產生寒蟬及嚇阻效應。民進黨終結兩岸大交流及大合作年代，這究竟是大陸武統的資糧，或台灣自主的坦途？