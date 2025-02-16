聽新聞
0:00 / 0:00

川普二甩巴黎協定 難逃氣候之火

聯合報／ 陳長文／超國界法律教授、律師 謝英士／環境品質文教基金會董事長、律師

美國總統川普二任首日，簽署命令，再次退出巴黎協定。迥異於八年前的同樣作為，全球減排行動不為所動，震撼不再劇烈，因為淨零的列車已經啟動，美國聯邦政府跳車，但各州不一定埋單，其他有作為的國家更會抓住這個機遇，迅猛發展。

嚴格講，巴黎協定並沒有釐訂達成世紀末增溫不超過一點五度的時間表，二○五○年達成淨零目標是一個科學上的概念，並不是條約義務。有人可以更快，有人牛步以對、有人甚至不在乎，都有各自不同的短、中、長期效應。川普看短不看長，但極端氣候擺在眼前，氣候不正義也觸目可見，如何做出適當的選擇，惠及所有世代，是新型政治與文明的指標。

川普的美國優先，本不會與此牴觸，但他選擇利用其得天獨厚的化石燃料資源，雖可為石油國家添加續用的柴火，終究要面對氣候之火的試煉。氣候投資將在美國之外持續進行，美國未蒙其利也是令人遺憾的結果。

●氣候政策要兼顧不同世代的利益

因為化石燃料「文明」而更早、更快發達的國家，在道義層面上應承擔更多、更高的責任，儘管國際政治從來不是道義掛帥。與此同時，還在發展、或者發展仍需仰賴化石燃料的國家，其碳排峰值將會更晚，這種動態平衡的氣候科學與氣候正義的糾葛，正是巴黎協定的宿命。

稍有憂患意識的人，不得不為勢必面對地球增溫的未來世代擔憂，但是，當前的人類制度，卻難以找到解決的方法—不管是科技、工程、倫理、政治等。

不同世代的不同氣候利益處於衝突的狀態。現今仍難擺脫化石燃料利益的一代、直面極端氣候衝擊的一代、後氣候時代的一代，各有不同的問題要面對與處理。

●在世代的天平上，台灣站在什麼位置？

目前各國都沒有對上述三個不同世代各自所需政策做出假設情境，更缺少相互連接考量，使得公正轉型所稱不讓任何人掉隊的說詞，淪為空洞與虛無的承諾。台灣也是。

能源轉型做得比較徹底的國家，面對增溫的一代將可享受再生能源、降低空汙、健康有保障的利益，這樣的目標與所獲利益，正是當代共同追求的「氣候公共利益」所在，也正是永續發展的核心意旨。應該注意的是，注定面對極端氣候的一代，雖然在此世代可以不再有大量減排的壓力，但還是要致力於清除或減低前一代遺留的溫室氣體。由此可知，蓄積自然資源，發揮固碳效益的自然碳匯的意義與價值在此一世代更為重要。

●先科學、後政策、再法律 台灣亦然？

總統府氣候變遷對策委員會日前提出國家減碳新目標的草案，分別是相較於二○○五年，台灣二○三二年減量卅二％加減二，以及二○三五年減量卅八％加減二。賴總統說：我們要以二○三二年的目標在國內積極行動，並且致力以二○三五年的目標接軌國際的減碳進程，為全球氣候治理貢獻心力。

賴總統話說得漂亮，但我們建請賴總統要先負責任的將這個目標背後的「科學方法」公諸於眾。再生能源若要達成廿％，需要多少土地資源？先科學、後政策，再法律，形成穩定可預期的良善氣候政策，否則難保賴總統跟蔡前總統一樣，任期結束（最長七年多、最短三年多），「就不關我的事了」。

唯有如此，才能讓宣示不會成為不負責任的藉口，就不能不認真面對台灣有限的選項，最快速度減少煤電，不能僅靠氣電，還要務實的使用核電，再生能源才能穩健合理發展。否則，夸夸其談的後果，大概連川普都會嗤之以鼻，也對不起巴黎協定，更剝奪下個世代生存權益，應面對法律與歷史的究責。

認真看待淨零的政府，除了設定目標外，更要檢視實踐的步驟以及成本效益、不同世代福祉的調和，只會畫餅無法充飢，各部會非常容易就依樣畫葫蘆，到頭來所有的世代皆輸，恐非全民所樂見，更不用說「不務實之極了」！

巴黎協定 科學 美國

延伸閱讀

普亭的勝利？川普為烏國制定和平計畫 最終方案公布日期引遐想

傳川普提議「讓美擁有50%烏克蘭稀土礦」 戰後願派駐美軍保護

自嘲比貓王照片夯…川普將「入獄大頭照」裱框 掛白宮橢圓形辦公室門口

川普成立能源委員會 滿足AI電力需求與中國競爭

相關新聞

星期透視／硬推大罷免 火燒功德林

賴總統召開國安會議，這時候要討論因應的，應該是川普四處搞退群、打貿易戰、收保護費、玩強欺弱，可能為台灣帶來的安全風險。結...

名家縱論／賴清德應深刻掌握川普戰略主軸

美國總統川普再次就任即將滿月，卻已挑動關稅貿易、政治經濟與大國關係的全球動盪。在關稅戰部分，川普以保護主義高牆，迫使他國...

大屋頂下／終結東廠政治青鳥民主 賴清德要對大罷免負全責

川普震撼方興未艾，國難當頭，應停止大罷免。

川普二甩巴黎協定 難逃氣候之火

美國總統川普二任首日，簽署命令，再次退出巴黎協定。迥異於八年前的同樣作為，全球減排行動不為所動，震撼不再劇烈，因為淨零的...

勿將中華民國送入美虎口

日昨賴清德總統主持對美國總統川普「對等關稅」所舉行的國安會議，結束後，賴總統表示將編列高達ＧＤＰ三％的國防特別預算。

用腳投票！是誰綁住外送員的雙腳？

近期外送平台併購案之討論響徹雲霄，連勞動部也「參一咖」。不過將勞動力提供給外送平台的並非只有近年興起非典型就業型態的外送員而已，一般被僱用的如工程師、行政人員應該也都算在內，但為何外界討論「勞動權益」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。