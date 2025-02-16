聽新聞
0:00 / 0:00

勿將中華民國送入美虎口

聯合報／ 趙興鵬／中華戰略學會研究員（台北市）

日昨賴清德總統主持對美國總統川普「對等關稅」所舉行的國安會議，結束後，賴總統表示將編列高達ＧＤＰ三％的國防特別預算。

賴清德如此忙不迭地提高國防預算，是真有如此需要？抑或是為了配合川普賣軍火及「對等關稅」，可能因此掏空台灣經濟，好不容易賺來的一點美元外匯，又要吐還美國？

難道賴清德不知道川普的讓美國再度偉大，是建立在讓其他國家不再偉大之上？這不是等同中華民國國家總統賴清德，親自將中華民國送入美國這頭老虎口中，仍覺得非常得意？還是因為有難言苦衷？

增加國防預算，在野黨很難反對，因為一反對，紅帽子伺候打成是中共同路人，說也說不清，尤其是綠掌控媒體優勢，民進黨檯面人物又善於詭辯，國民黨則嘴拙，很難跟全民說清，或只有贊成，聊備一格。

更何況民進黨嘴巴強調的是保國衛民，實際上，賴情德的難言苦衷是因為了台獨，不得不在美國與中國大陸站隊上，往美一邊倒，寄望美國保護台獨。

民進黨希望往編列高達ＧＤＰ三％以上國防特別預算邁進，其實是偽國防，是標準的上繳台獨保護費。美國收了保護費，會保護台灣嗎？還在未定之天。

立委為人民錢袋子把關，何錯之有？民進黨既不想在野黨立委刪減國家預算，要藍白相挺，也應該把國軍治理得井井有條，但國軍不論在戰力、管理、人員招募上，都遇到瓶頸，最不可思議的是近日有八名現、退役軍人遭中共吸收，當中更有人談妥以一千五百萬美元為代價，開「CH-47 」軍用直升機準備叛逃到大陸，皆被判重刑定讞。如此訓練出來的國軍，民進黨就算投入再多國防預算，恐也難於與對岸一搏，老百姓的辛苦錢全部打水漂。

民進黨在對美關係上，屈從於川普、任美國需索，最後會不會如烏克蘭一般，被美國逼上權力恐已斜傾的談判桌？這個機率還不小。賴清德應該有此覺醒，盡快修正對美一邊倒政策，回到美中之間的走中間路線，這才是救台灣，不致在兩頭大象相互衝撞之餘被踩死。

國防預算 民進黨 美國

延伸閱讀

影／朱立倫轟賴清德 全球拚經濟只有民進黨拚大罷免

自嘲比貓王照片夯…川普將「入獄大頭照」裱框 掛白宮橢圓形辦公室門口

新光三越氣爆 賴總統探視病患呼籲：做好工安

川普成立能源委員會 滿足AI電力需求與中國競爭

相關新聞

星期透視／硬推大罷免 火燒功德林

賴總統召開國安會議，這時候要討論因應的，應該是川普四處搞退群、打貿易戰、收保護費、玩強欺弱，可能為台灣帶來的安全風險。結...

名家縱論／賴清德應深刻掌握川普戰略主軸

美國總統川普再次就任即將滿月，卻已挑動關稅貿易、政治經濟與大國關係的全球動盪。在關稅戰部分，川普以保護主義高牆，迫使他國...

大屋頂下／終結東廠政治青鳥民主 賴清德要對大罷免負全責

川普震撼方興未艾，國難當頭，應停止大罷免。

川普二甩巴黎協定 難逃氣候之火

美國總統川普二任首日，簽署命令，再次退出巴黎協定。迥異於八年前的同樣作為，全球減排行動不為所動，震撼不再劇烈，因為淨零的...

勿將中華民國送入美虎口

日昨賴清德總統主持對美國總統川普「對等關稅」所舉行的國安會議，結束後，賴總統表示將編列高達ＧＤＰ三％的國防特別預算。

用腳投票！是誰綁住外送員的雙腳？

近期外送平台併購案之討論響徹雲霄，連勞動部也「參一咖」。不過將勞動力提供給外送平台的並非只有近年興起非典型就業型態的外送員而已，一般被僱用的如工程師、行政人員應該也都算在內，但為何外界討論「勞動權益」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。