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名家縱論／賴清德應深刻掌握川普戰略主軸

聯合報／ 楊永明

美國總統川普再次就任即將滿月，卻已挑動關稅貿易、政治經濟與大國關係的全球動盪。在關稅戰部分，川普以保護主義高牆，迫使他國對美國投資、移轉關鍵產業供應鏈、並徵收高關稅。川普也挑動區域政治與大國關係，從針對巴拿馬與加拿大的新門羅主義，到格陵蘭與占領加薩的新領土擴張，然後是美俄大國協商結束俄烏戰爭，及美中俄核武裁減等，不只吠聲很大，動作也陸續展開。

台灣面對川普2.0，主要有三個層面的壓力與挑戰：關稅貿易、台積電半導體、及軍事預算。這三項分別在對美貿易關係、半導體科技發展、及台美軍事關係與台海安全層面影響台灣，因此面對川普，台灣也應從此三層面提出因應策略，維護台灣利益，讓台灣人民與企業安心。

首先，根據美國商務部，去年台灣對美國貿易順差為七三九億美元，創歷史新高；且較前年的四七八億美元，大幅增加五十五％，成長幅度居美國主要貿易夥伴之冠，台灣對美國的貿易順差總體排名全球第六。川普「對等關稅」也會影響台灣傳統產業，川普關稅戰勢必對台灣出口貿易與經濟發展有著重大衝擊。

其次在台積電半導體，從拜登到川普針對台積電的作為，主要還是基於中美對抗地緣政治與供應鏈自主兩大因素，使得美國決定必須掌控半導體晶片製造產業。川普希望台積電加速並擴大落地美國，甚至市場傳聞要台積電技術移轉英特爾，重振美國晶片製造業，讓美國掌握相當比例的先進晶片製造能力。因此，如何能確保台灣半導體業持續發展，保護台積電，避免關鍵技術被拿走，更讓半導體技術、人才、供應鏈續留台灣，成為台灣在中美晶片戰爭中的最大考驗。

第三是國防預算問題，川普曾表示台灣國防預算不足，甚至提出希望台灣要交「保護費」，國防預算達到ＧＤＰ的百分之十；但目前國防預算約占ＧＤＰ的百分之二點五，實務上不可能達到川普設定目標，且新增預算也買不到重要武器。並且，這兩年中美在西太平洋的軍事態勢急速變化，解放軍各項軍武發展快速，川普對台海議題的態度大不同於拜登，因此擴大對美軍購就代表台灣安全嗎？

川普再次當選後，全球都在討論因應川普關稅戰，央行總裁楊金龍去年十一月中指出台灣由於對美貿易順差大幅擴增，必須採取積極政策回應，以免成為貿易戰對象；他提出必須要對美擴大採購能源產品、農產品、以及軍購等。然而，這三項擴大採購作法，卻只是治標不治本，屬於貿易平衡的短期因應作為。

至於賴清德總統的回應，最早在元旦致詞曾表示會增加國防預算，在中小企業總會致詞時只是喊話政府會準備好，然後派經濟部次長赴美溝通，一直到川普提出對等關稅和紐約時報都對台灣提出警告後，賴政府才召開國安會議。

賴清德總統在國安會議後說，「在大家所共同關注的台美關係、半導體產業發展，以及兩岸關係三大面向，我要提出明確的國家策略方案」，但實際重點：一是讓國防預算達到ＧＤＰ三％以上；二是提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。簡言之，就是加大軍購，但川普不一定埋單；配合半導體先進製程輸美，沒有紅線、缺乏配套；極權民主區隔兩岸，強化意識形態對抗。

這不是我們希望看到國家領導人面對重大挑戰時的表現，缺乏明確策略方案，充滿政治話術包裝，看不到維護台灣主體利益的積極主張。賴政府面對川普，「反應太慢、作為太少、缺乏策略」，期待能深刻掌握川普戰略主軸，提出有格局與說服力的整體訴求與因應策略。

（作者為文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長）

國防預算 川普 美國

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