大屋頂下／終結東廠政治青鳥民主 賴清德要對大罷免負全責

川普震撼方興未艾，國難當頭，應停止大罷免。

賴清德在「院際協調」開場白強調「國和萬事興」。總統府在會前亦稱，此會之目的在「盼朝野化解對立」。

其實，賴清德召集此會，目標對象只是韓國瑜一人，其他四院則是奉命藉總預算議題來圍毆韓國瑜而已。

曾被賴清德稱為「百年一見政治奇才」的韓國瑜，會中當面建議賴清德，以民進黨主席身分呼籲各方停止惡性大罷免，因為仇恨式動員會造成社會衝突加劇，其用心應也在「國和萬事興」。

賴韓交鋒，給吃瓜的國人開了眼界。

其實，形成今日「朝野對立／國不和萬事難興」的局面，固緣於諸多內外因素，但無疑也因賴清德個人特質的影響所致。

以「戰爭三層次」比喻。戰略：賴清德在中華民國總統與務實台獨工作者的兩面性迄今未作切割，遂導致整個國家亦告撕裂。這是戰略問題。戰術：他鄙視法制，稱「中華民國憲法是災難」，又在台南市長任內不出席市議會二三二天，自認高於憲法、高於規制。這是戰術問題。戰技：「鬥」是賴清德的主旋律，被稱為「鬥雞」，非但在體制中主鬥不主和，更動輒「要青鳥飛出來」。這是戰技問題。

如今，賴清德要「化解對立」，但其實他自己即是「對立」的根源。這是一個周處除三害的命題。

本文主張，賴清德若要「國和萬事興」，至少應從終結「東廠政治／青鳥民主」作起。

一、終結「東廠政治」：民進黨的東廠政治緣自蔡英文時代。張天欽公開標榜他主持的「促進轉型正義委員會」就是「東廠」，言下頗為自豪，而不以為恥，不啻是不打自招。在「黨國體制／東廠政治」下，只要將「張天欽們」任命為ＮＣＣ委員，就能把ＮＣＣ變成東廠，就能關閉中天新聞電視台；只要任命「張天欽們」為大法官，就能把大法官會議變成東廠，就能在八十％民意反對廢死下作出實質廢死的裁判。同理，這幾年的監察院，也頗有幾分「東廠監察院」的風貌。

有目共睹，東廠檢察官和東廠法院已然浮現。譬如：在蔡英文時代，鄭文燦案「結案」了七年，這是東廠檢察官結的案；但七年後到了賴清德時代，又重啟調查並重刑起訴，即可見司法在黨國體制下確可如東廠那樣如臂使指。再如，輿論對柯文哲案的是非自有公評，但也質疑對如台南的光電案為何未見同等力道的刨地三尺嚴查嚴辦。司法如果是如此收放自如，這樣的「張天欽化」、這樣的「東廠化」，如何令人尊敬？如何令人服氣？

再如，找了一批張天欽進入課綱審查委員會，介入中正紀念堂轉型議題，就能給出民進黨所預約的「東廠答案」。另如，台大的卡管案，不也就是「張天欽們」的傑作？

「東廠化」就是將原本應當公正獨立的國家體制，經「張天欽化」而變成民進黨的「政黨鬥爭武器化」。若不終結「東廠政治」，如何「國和萬事興」？

二、終結「青鳥民主」：更大的問題是，每當「東廠政治」推車撞壁時，賴清德就號召街頭運動，操弄「青鳥民主」。

體制內是賴清德，街頭也是賴清德。

例如：國會改革法案進入釋憲後，賴清德說，若政黨不接受大法官解釋，「青鳥就會飛出來！」奇怪，他怎麼預知大法官的解釋，並威脅「若不接受」，青鳥侍候。再如：立法院審議選罷法等三案，院外出現「冬季青鳥在台北」活動。賴清德竟稱立法院的多數決是「無視民意」，而讚譽場外的青鳥是「寒風中的台灣民主火炬」。當天，出現了鍾佳濱剪開柵欄要放青鳥黑熊闖入立法院的鏡頭。

議會不是民主，街頭才是民主。立院的多數決不是民主，黑熊青鳥才是民主。如此這般，若還奢望國和萬事興，不危、不亂、不對立，那真是癡人說夢了。

賴清德要對大罷免負完全責任。他是總統、民進黨主席及青鳥黑熊的政治飼主，三位一體。總統有各種東廠機關，黨主席不可能被柯建銘牽著鼻子走，青鳥黑熊則是所謂「公民團體」的主體。所以，三位一體的賴清德要為大罷免的發生與後果負完全且絕對的責任。

大罷免已經呈現三大惡劣性質：

一、柯建銘揚言要罷掉國民黨全部四十一席區域立委，如今已提交三十餘案。有人說，這是一場「無差別大罷免」。罷免原應針對個別失職的公職人員發動，但「無差別」則如同提著衝鋒槍進賣場見人就殺。這樣的「無差別／全覆蓋」大罷免，選情激化，同意方及不同意方必皆力催提高投票率，割喉割到斷。一場腥風血雨的全社會仇恨動員，已然打開了潘朵拉魔盒。

二、這場大罷免既非針對個別失職立委，而是要「無差別」的滿門抄斬。因此，綠營在論述上已見無限上綱至「反共剿匪／清除內奸」的高度，以致罷免制度的原本性質必將徹底異化為一場你死我活「反共保台vs.投共賣台」假議題的民粹內戰。

三、即使以最低標準來看，賴清德若要打贏此戰，至少要罷掉六席藍委，且補選上六席綠委，這絕非容易實現的目標。何況，賴清德若贏得此役，國內政局必仇恨更深、更撕裂、更扭曲，而此後他也必將更被黑熊青鳥挾持，兩岸和平也就絕無可能再有生機；反之，賴清德若敗在此役，恐怕是連做人都很難，遑論做總統或黨主席。這是一場若贏絕對贏不到政通國和，但若輸卻一定會輸到脫褲的荒唐政治豪賭。

此次會中，韓國瑜希望賴清德呼籲停止大罷免，賴清德居然引用韓國瑜常說的偈語「菩薩畏因，眾生畏果」來形容近期的政潮；韓國瑜認為若是指總預算的爭議，或可在行政院不提覆議下，找到處理的方法。但是，這場驚天動地的政潮豈僅只因總預算而起？

如前所述，言當前政潮的因果論，絕不僅在總預算，而在賴清德的「東廠政治」，例如，為了維持「東廠大法官」而不願公正與及時地提名大法官；亦在其「青鳥民主」，唯以青鳥黑熊為民主，其他民意即使在立法院構成多數皆被汙名化為「中共同路人／在地協力者」。如此這般，如何能「朝野不對立」，又如何能「國和萬事興」？

國難當頭，賴清德若仍堅持推動大罷免，這就證實了他的一意孤行；但也可煞停大罷免，卻也就證實了他的覆雨翻雲。

賴清德，你是三位一體。大罷免的進行或停止，你都必須承當完全與絕對的責任。

慎因畏果，臨深履薄，為政之道。