聽新聞
0:00 / 0:00

大屋頂下／終結東廠政治青鳥民主 賴清德要對大罷免負全責

聯合報／ 黃年

川普震撼方興未艾，國難當頭，應停止大罷免

賴清德在「院際協調」開場白強調「國和萬事興」。總統府在會前亦稱，此會之目的在「盼朝野化解對立」。

其實，賴清德召集此會，目標對象只是韓國瑜一人，其他四院則是奉命藉總預算議題來圍毆韓國瑜而已。

曾被賴清德稱為「百年一見政治奇才」的韓國瑜，會中當面建議賴清德，以民進黨主席身分呼籲各方停止惡性大罷免，因為仇恨式動員會造成社會衝突加劇，其用心應也在「國和萬事興」。

賴韓交鋒，給吃瓜的國人開了眼界。

其實，形成今日「朝野對立／國不和萬事難興」的局面，固緣於諸多內外因素，但無疑也因賴清德個人特質的影響所致。

以「戰爭三層次」比喻。戰略：賴清德在中華民國總統與務實台獨工作者的兩面性迄今未作切割，遂導致整個國家亦告撕裂。這是戰略問題。戰術：他鄙視法制，稱「中華民國憲法是災難」，又在台南市長任內不出席市議會二三二天，自認高於憲法、高於規制。這是戰術問題。戰技：「鬥」是賴清德的主旋律，被稱為「鬥雞」，非但在體制中主鬥不主和，更動輒「要青鳥飛出來」。這是戰技問題。

如今，賴清德要「化解對立」，但其實他自己即是「對立」的根源。這是一個周處除三害的命題。

本文主張，賴清德若要「國和萬事興」，至少應從終結「東廠政治／青鳥民主」作起。

一、終結「東廠政治」：民進黨的東廠政治緣自蔡英文時代。張天欽公開標榜他主持的「促進轉型正義委員會」就是「東廠」，言下頗為自豪，而不以為恥，不啻是不打自招。在「黨國體制／東廠政治」下，只要將「張天欽們」任命為ＮＣＣ委員，就能把ＮＣＣ變成東廠，就能關閉中天新聞電視台；只要任命「張天欽們」為大法官，就能把大法官會議變成東廠，就能在八十％民意反對廢死下作出實質廢死的裁判。同理，這幾年的監察院，也頗有幾分「東廠監察院」的風貌。

有目共睹，東廠檢察官和東廠法院已然浮現。譬如：在蔡英文時代，鄭文燦案「結案」了七年，這是東廠檢察官結的案；但七年後到了賴清德時代，又重啟調查並重刑起訴，即可見司法在黨國體制下確可如東廠那樣如臂使指。再如，輿論對柯文哲案的是非自有公評，但也質疑對如台南的光電案為何未見同等力道的刨地三尺嚴查嚴辦。司法如果是如此收放自如，這樣的「張天欽化」、這樣的「東廠化」，如何令人尊敬？如何令人服氣？

再如，找了一批張天欽進入課綱審查委員會，介入中正紀念堂轉型議題，就能給出民進黨所預約的「東廠答案」。另如，台大的卡管案，不也就是「張天欽們」的傑作？

「東廠化」就是將原本應當公正獨立的國家體制，經「張天欽化」而變成民進黨的「政黨鬥爭武器化」。若不終結「東廠政治」，如何「國和萬事興」？

二、終結「青鳥民主」：更大的問題是，每當「東廠政治」推車撞壁時，賴清德就號召街頭運動，操弄「青鳥民主」。

體制內是賴清德，街頭也是賴清德。

例如：國會改革法案進入釋憲後，賴清德說，若政黨不接受大法官解釋，「青鳥就會飛出來！」奇怪，他怎麼預知大法官的解釋，並威脅「若不接受」，青鳥侍候。再如：立法院審議選罷法等三案，院外出現「冬季青鳥在台北」活動。賴清德竟稱立法院的多數決是「無視民意」，而讚譽場外的青鳥是「寒風中的台灣民主火炬」。當天，出現了鍾佳濱剪開柵欄要放青鳥黑熊闖入立法院的鏡頭。

議會不是民主，街頭才是民主。立院的多數決不是民主，黑熊青鳥才是民主。如此這般，若還奢望國和萬事興，不危、不亂、不對立，那真是癡人說夢了。

賴清德要對大罷免負完全責任。他是總統、民進黨主席及青鳥黑熊的政治飼主，三位一體。總統有各種東廠機關，黨主席不可能被柯建銘牽著鼻子走，青鳥黑熊則是所謂「公民團體」的主體。所以，三位一體的賴清德要為大罷免的發生與後果負完全且絕對的責任。

大罷免已經呈現三大惡劣性質：

一、柯建銘揚言要罷掉國民黨全部四十一席區域立委，如今已提交三十餘案。有人說，這是一場「無差別大罷免」。罷免原應針對個別失職的公職人員發動，但「無差別」則如同提著衝鋒槍進賣場見人就殺。這樣的「無差別／全覆蓋」大罷免，選情激化，同意方及不同意方必皆力催提高投票率，割喉割到斷。一場腥風血雨的全社會仇恨動員，已然打開了潘朵拉魔盒。

二、這場大罷免既非針對個別失職立委，而是要「無差別」的滿門抄斬。因此，綠營在論述上已見無限上綱至「反共剿匪／清除內奸」的高度，以致罷免制度的原本性質必將徹底異化為一場你死我活「反共保台vs.投共賣台」假議題的民粹內戰。

三、即使以最低標準來看，賴清德若要打贏此戰，至少要罷掉六席藍委，且補選上六席綠委，這絕非容易實現的目標。何況，賴清德若贏得此役，國內政局必仇恨更深、更撕裂、更扭曲，而此後他也必將更被黑熊青鳥挾持，兩岸和平也就絕無可能再有生機；反之，賴清德若敗在此役，恐怕是連做人都很難，遑論做總統或黨主席。這是一場若贏絕對贏不到政通國和，但若輸卻一定會輸到脫褲的荒唐政治豪賭。

此次會中，韓國瑜希望賴清德呼籲停止大罷免，賴清德居然引用韓國瑜常說的偈語「菩薩畏因，眾生畏果」來形容近期的政潮；韓國瑜認為若是指總預算的爭議，或可在行政院不提覆議下，找到處理的方法。但是，這場驚天動地的政潮豈僅只因總預算而起？

如前所述，言當前政潮的因果論，絕不僅在總預算，而在賴清德的「東廠政治」，例如，為了維持「東廠大法官」而不願公正與及時地提名大法官；亦在其「青鳥民主」，唯以青鳥黑熊為民主，其他民意即使在立法院構成多數皆被汙名化為「中共同路人／在地協力者」。如此這般，如何能「朝野不對立」，又如何能「國和萬事興」？

國難當頭，賴清德若仍堅持推動大罷免，這就證實了他的一意孤行；但也可煞停大罷免，卻也就證實了他的覆雨翻雲。

賴清德，你是三位一體。大罷免的進行或停止，你都必須承當完全與絕對的責任。

慎因畏果，臨深履薄，為政之道。

東廠 罷免 賴清德

延伸閱讀

國務機要費全數遭刪凍 總統贈慰問金僅剩部會經費支應

漢翔麻煩大了？勇鷹高教機發動機故障 她批空軍「螺絲掉滿地」

綠委遭民團提議罷免 民進黨：組專業律師團反制惡罷

影／朱立倫轟賴清德 全球拚經濟只有民進黨拚大罷免

相關新聞

星期透視／硬推大罷免 火燒功德林

賴總統召開國安會議，這時候要討論因應的，應該是川普四處搞退群、打貿易戰、收保護費、玩強欺弱，可能為台灣帶來的安全風險。結...

名家縱論／賴清德應深刻掌握川普戰略主軸

美國總統川普再次就任即將滿月，卻已挑動關稅貿易、政治經濟與大國關係的全球動盪。在關稅戰部分，川普以保護主義高牆，迫使他國...

大屋頂下／終結東廠政治青鳥民主 賴清德要對大罷免負全責

川普震撼方興未艾，國難當頭，應停止大罷免。

川普二甩巴黎協定 難逃氣候之火

美國總統川普二任首日，簽署命令，再次退出巴黎協定。迥異於八年前的同樣作為，全球減排行動不為所動，震撼不再劇烈，因為淨零的...

勿將中華民國送入美虎口

日昨賴清德總統主持對美國總統川普「對等關稅」所舉行的國安會議，結束後，賴總統表示將編列高達ＧＤＰ三％的國防特別預算。

用腳投票！是誰綁住外送員的雙腳？

近期外送平台併購案之討論響徹雲霄，連勞動部也「參一咖」。不過將勞動力提供給外送平台的並非只有近年興起非典型就業型態的外送員而已，一般被僱用的如工程師、行政人員應該也都算在內，但為何外界討論「勞動權益」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。