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星期透視／硬推大罷免 火燒功德林

聯合報／ 游梓翔

賴總統召開國安會議，這時候要討論因應的，應該是川普四處搞退群、打貿易戰、收保護費、玩強欺弱，可能為台灣帶來的安全風險。結果賴總統還是先扯大陸，至於該如何應對川普風險，要嘛照念舊稿，要嘛空洞喊話。對美方的不合理要求，一句硬一點的話也不敢說。面對美國，賴總統和行政團隊真正落實了「謙卑謙卑再謙卑」。但面對在野呢？謙卑和溝通就看不到了。

賴總統召集「院際協調」，憲法四十四條是說可用於「院與院間之爭執」，衝突的只有行政立法，為何五院都叫來？原來賴是要韓國瑜學習「五指併攏」，說如此才有力量。

沒想到韓還沒併攏，就勸告賴總統以民進黨主席身分，呼籲中止大罷免。賴總統於是用「菩薩畏因，眾生畏果」來招呼韓。賴總統看來不知道，他引用的並非佛經原文，真正作者是清末民初的印光法師。印光法師並勸戒世人向善，強調只有「改過遷善」、「消往業而種來福」，才是免除惡果的根本辦法。

按民進黨的標準，賴總統引用的是「中國法師」的話，而且賴總統不是勸人向善，他是在開釋韓國瑜，會有大罷免的果，都是在野黨通過法案、刪除預算種的因。且還想凸顯他有菩薩高度，韓國瑜所見卻如眾生。國民黨朱立倫主席要賴總統「放下屠刀、立地成佛」，賴總統的應對，看來就是「屠刀不在我手」，推給民間團體，嘴上說菩薩，卻玩起「借刀殺人」。殺不成我能撇清，殺成了利益歸我。

但屠刀真的不在賴總統手上？賴總統說民主的問題要用「更大的民主」來解決，然後柯建銘說要把藍營區域立委全罷免，還要綠營公職全體動員。

為大罷免抹紅抹黑、製造仇恨，非常危險。首先，在台灣的制度下，罷免所需票數遠低於當選，極大可能不是「更大的民主」。其次，選舉很多人呼籲要避免負面選戰，但罷免幾乎肯定只剩負面選戰，大罷免勢必讓負面選戰遍地烽火，台灣內部仇恨和內耗只會擴大。

佛教有貪嗔癡「三毒」的說法。煽動仇恨、搞大罷免，就是讓「嗔」無所不在。佛教另有句話「一念嗔心起，百萬障門開」，大罷免將種下難以收拾的惡因。還有一句類似的佛教箴言賴總統應更有感：「一念嗔心起，火燒功德林」。

賴總統擔任行政院長時，曾因要長照員「做功德」，得了個他很抗拒的「賴功德」稱號，「一念嗔心起，火燒功德林」，幾乎是對賴總統和民進黨的直接告誡了。

賴總統看到川普汙衊台灣搶走美國半導體業；看到川普在能源政策、性別政策大開倒車（順便還批了台灣運動員）；看到川普告訴烏克蘭別妄想收回國土加入北約，都還能說台美有共同的理念與價值，那麼對明明是一家人的在野黨，多點溝通有那麼難？

其實賴總統在當選那天就知道該怎麼做。他當時說「面對新的國會結構，台灣必須走向『溝通、協商、參與、合作』的政治」，還說會和在野黨領袖見面，共商國是。只是權力魔戒一上手，他就當沒說了。政治是妥協的藝術，特別當你是雙少數。大罷免硬幹下去，就是「火燒功德林」。（作者為世新大學講座教授）

罷免 韓國瑜

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