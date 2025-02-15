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結合民間力量 為安全防護把關

聯合報／ 鄭世岳／中華民國工礦安全衛生技師公會全國聯合會理事長（台南市）
新光三越台中店封閉施工的12樓美食街發生氣爆，釀4死、34人輕重傷，工程人員進行百貨外牆檢視。記者黃仲裕／攝影
新光三越台中店封閉施工的12樓美食街發生氣爆，釀4死、34人輕重傷，工程人員進行百貨外牆檢視。記者黃仲裕／攝影

台中新光三越百貨日前發生爆炸意外，造成四人死亡、卅多人受傷的重大公安意外。據知情人士指出，案發地十二樓美食街正在進行拆除改裝裝潢工程，拆除廠商施工時遇到要切瓦斯管，由於管線內瓦斯疑似未清空，切管工人未確認安全即動工，才引發這起嚴重的氣爆意外。

台中市消防局昨天也公布案發後建物熱顯像儀偵測畫面，初步仍研判疑似瓦斯氣爆。從事故現場大面積的外牆及門窗被炸飛，研判必定有大量瓦斯洩漏所造成，可能在切割管路過程造成大量瓦斯外洩，遇引火源馬上發生大爆炸。

市府都發局表示，案發前並未收到施工業者提出施工申請，依建築法規及消防相關法規規定，營業場所有整修、室內裝修施工等情形，應依法於開工前三天提報施工中消防防護計畫，以維護施工中消防安全。本案之施工業者並未提出施工申請，當然也未有施工中之消防防護計畫。整起事故亦凸顯施工單位漠視安全問題，新光三越也未盡到完善監督責任，並因此造成一名年輕女樓管罹災。

去年十二月十九日台中大肚全聯倉儲發生火警，造成九死七傷慘劇，起火原因是三樓工人電焊時，高溫火星從樓梯間隙落入地下室，而當時地下室在施作地板工程，現場有油漆、黏合劑等混合物，並堆放大量易燃的冷凍保溫材料，才引發如此大的火勢。

兩起事件同樣是施工前未做好安全防護措施，顯示國內的施工安全亟待加強管制。施工業者通常為了省錢、趕工，而忽略該有的防護措施，導致施工意外頻傳，不僅讓施工人員暴露於危險中，甚至波及無辜民眾。尤其是施工場所同時有民眾經過的地點，應有適當的隔離及管制措施，本次事故造成無辜民眾多人傷亡，未在施工現場進行適當的隔離及管制是原因之一。

可以說，連續幾次的施工意外都未喚起相關施工業者的重視，尤其政府部門也未提出有效的因應對策，只是事後對業者施以罰款處分，且罰款金額並不高，造成施工業者僥倖心理、漠視安全。筆者認為，政府相關部門對施工業者應加強施工前的管制措施，違反規定必須給予重罰，情節嚴重者甚至處以停業處分，且涉及公共安全時委由相關安全專業技師，進行安全防護計畫之簽證與查核，結合民間專業機構來為安全把關，方能落實施工業者的安全防護措施，以防止施工意外不斷發生。

工人 罰款

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