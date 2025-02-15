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查明起火源與氣體怎累積 找對原因才能有效預防

聯合報／ 盧守謙／大仁科大火災鑑定中心首任主任（台中市）
台中新光三越發生疑氣爆意外，施工的12樓滿目瘡痍，外界懷疑是天然氣外漏，但欣中天然氣公司否認。記者陳宏睿／翻攝
台中新光三越發生疑氣爆意外，施工的12樓滿目瘡痍，外界懷疑是天然氣外漏，但欣中天然氣公司否認。記者陳宏睿／翻攝

台中新光三越氣爆事故屬於重大公共安全事件，造成多人死傷，但氣爆為何發生？發生原因？迄今仍未確定。本文從爆炸類型的角度，分析可能的起因與相關機制。

從爆炸機制分析，本案顯示出化學性爆炸的特徵，故針對本案可能涉及的化學爆炸類型進行深入探討。

一、預混合燃燒爆炸。可能的預混合燃燒爆炸類型包括施工現場有機溶劑（如油漆、甲苯）、冷媒或粉塵爆炸。

二、高壓分解爆炸。施工現場乙炔等洩漏可能導致分解爆炸，其條件包括：內在特性如氣體本身具分解性，並能釋放大量熱量，自行維持分解反應，而不需外部氧氣供應。爆炸特徵上，此類不一定伴隨燃燒現象，可能以劇烈壓力波傳播。

三、爆炸物爆炸。若事故涉及炸藥，其爆炸特徵包括：明顯爆坑，炸藥爆炸產生強烈衝擊波，使周圍介質形成明顯坑洞。壓力變化特性：與氣體爆炸不同，炸藥爆炸壓力上升極快，爆炸核心區破壞力最強。

四、氣體燃料混合爆炸。如天然氣（瓦斯）爆炸，特性為氣體性質，天然氣無色無味，洩漏後隨空氣對流至高處，當濃度達到爆炸範圍（五％至十五％）並遇火源，即可能發生爆炸。爆炸特徵上呈現爆炸速率低於音速，破壞機制主要來自衝擊波效應。

從事故影響效應上，爆炸的主要破壞效應包括：衝擊波效應。爆炸波推擠建築結構，造成大範圍破壞；碎片效應。高壓衝擊將建材碎片高速拋射，擴大傷害範圍。本案因外牆窗戶玻璃破裂，部分壓力波得以釋放，否則碎片可能拋射更遠；高熱效應：燃燒產生高溫，導致施工人員燒燙傷；震動效應：衝擊波影響建築結構穩定性，可能導致局部坍塌。

在調查過程中，需確認爆炸壓力波的正壓段（初始爆炸時的快速擴散）與負壓段（氣流回流，導致物品向起爆點倒向），此現象可能影響起爆源位置的誤判。

在初步研判與排除分析上，根據現場跡象與新聞畫面，初步排除以下爆炸類型：物理性爆炸（如高壓容器爆裂），因現場無高壓容器破裂跡象；爆炸物爆炸：未發現明顯爆坑，可排除炸藥類爆炸。冷媒及乙炔高壓分解爆炸：未見高壓鋼瓶爆裂跡象；粉塵現象：施工現場因為打石作業，空氣中充斥不可燃的水泥粉塵。

而事故損害主要集中於十二樓，根據現場條件，仍無法排除瓦斯爆炸的可能性。由於甲烷比重僅Ｏ點五一，洩漏後易向上飄散，可能自低樓層洩漏並逐漸累積於十二樓，形成爆炸危險環境。當打石作業碰撞鋼筋火花或電氣設備等不明火花時，引發爆炸。

新聞畫面顯示爆炸未伴隨明顯火球，但這並不代表內部沒有火焰。因現場為大空間環境，區域性瓦斯濃度須達爆炸範圍才能燃燒，未達標準的區域則僅受到壓力波推擠。大量氣體沿管道或建築較弱結構釋放，因此外部衝出來只見壓力波而未伴隨燃燒波。

在預防建議上，為確認事故真相，需進一步調查起火源與氣體累積機制，確保鑑定結論準確性。唯有透過綜合研判與專業鑑定，方能確定最終原因，並據此提出有效預防措施，以降低類似重大事故再次發生的風險。

壓力 新光三越氣爆 爆炸

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