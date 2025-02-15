綠色菩薩 川普馬前卒 美對等關稅 賴任其宰割

因應美國川普總統提出對等關稅貿易戰的威脅，我方的因應對策是賴總統召開國安高層會議後宣布三項工作：第一，持續推動國防改革，優先編列特別預算達到ＧＤＰ三％以上；第二，持續推動國安法制改革，擴大國家安全網；第三，持續推動立足台灣、布局全球的經貿戰略，強化高科技保護，和友盟國家合力打造全球民主供應鏈。

這是賴清德從元旦談話一直到春節講話時一貫的方向，換言之，這場國安會議的「應變」 措施，就只是「討好」川普，而當川普一再點名台灣搶走美國的晶片生意，說「我們希望他們回到美國，如果不把生意帶回來，我們會很不高興」。賴團隊根本毫無對策，只等川普開條件，毫無還手餘地。

當二月十日賴總統召集五院院際協調會議時，立法院長韓國瑜向賴與其他四院喊話：行政院不要對總預算提覆議了，同時執政黨應停止惡意的大罷免，賴的回應竟然是「菩薩畏因，眾生畏果」，一幅自己就是悟了道的菩薩一樣。問題是面對川普，賴與民進黨是因？還是果？還是根本就是自甘充任川普的馬前卒呢？

賴的三大優先工作說穿了就是「抗中保台」，假「民主」之名拱手讓台積電一步步轉移到美國。 對在野黨高喊「菩薩畏因、眾生畏果」，可是一但碰到老美，就成了「綠畏川普」，毫無國格可言！

回到「菩薩畏因、眾生畏果」，當韓國瑜和行政院卓揆見面後，表態願召集政黨協商，問題是已經三讀的總預算如何再協商調整呢？還有藍白立委看到政院自刪的一份新總預算，根本不去檢視藍白為何「凍結」一些不合理的預算，政院不去爭取說服藍白立委解凍，反而想開出綠營自己想要刪除的預算來換取政黨協商，怎麼可能達成共識。

賴向在野黨暗示：藍白若放手總預算，就不會有大罷免。可惜賴與綠營根本沒有搞清楚真正的因果在於「民意」，去年新民意就是讓民進黨成為雙少數政府，大罷免不去面對這個新民意事實（因），只想藉大罷免來「扭曲」民意（果）。

總預算原本是執政黨表現自己執政能力與效率，好爭取民意的改變，可是從綠營根本不願面對在野黨對總預算的各項質疑，更不願面對在野黨過去一年所提的改革法案，賴上台迄今可說毫無成效，如今面對川普的關稅貿易戰根本是「任川普宰割」，絲毫不敢還手！只想討好川普而「抗中」的國防與社會防衛，根本無法因應兩岸新局，如此荒唐的總預算不刪不凍結的話，在野黨不就辜負全民託負了嗎？

再說，卓內閣一再強調自己是ＡＩ內閣，請問大陸的DeepSeek橫空出世，生成式ＡＩ如ChatGPT都備受壓力，卓內閣如何因應全球最新的變局？連電力都無法創造穩定與安全的供應環境，數發部連打詐都束手無策，國內的軟體設計實力如何追上大陸與美國而自成一格？光會喊民主供應鏈或ＡＩ大內閣，卻根本沒有執行能力與策略，這個內閣就是空心大佬官，不去急起直追創造台灣新奇蹟，卻只知玩大罷免來「坐井觀天」，賴與綠色執政真的只能讓人搖頭三嘆啊！