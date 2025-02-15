俄烏啟示 平庸之惡才是民主危機

美國總統川普證實日前已與俄羅斯總統普亭通話，同意為阻止傷亡展開談判，隨後也與烏克蘭總統澤倫斯基聯繫，「分享」對話內容，歐洲有七國外長則立即發布聯合聲明，強調「烏克蘭與歐洲必須參加談判」。顯然，美國連歐洲各國都未理會，而烏克蘭或只能被動接受美俄談判結果。

目前世界三強是美中俄，在戰爭爆發前，俄國一再警告烏克蘭不得加入美國主導的北約，但澤倫斯基當時不知接收到美國如何確認的安全保證，不理會俄國的警告，終於引起俄國發起攻擊。三年下來，烏克蘭人民死傷慘重，在民主制度價值下，民選總統澤倫斯基為了個人的幻想，與來自美國不切實際的保證，將人民送上戰場，造成幾十萬人陣亡、數百萬人顛沛流離，僅餘的菁英還在戰場上無意義的拋頭顱灑熱血，迄今無法平安返鄉。

回到戰爭前原點，俄國只是為了侵略而發動戰爭？又，戰爭可以避免？百姓可以免除生靈塗炭？如果當時澤倫斯基選擇與俄國和平談判及理性處理烏東俄裔問題，俄羅斯即無出兵理由與必要，並可運用本身價值，智慧的在美俄兩強之間，獲取烏克蘭的利益，而百姓甚幸。

如今，澤倫斯基加入北約之夢已經無望，且最終證明，一切國際事務的處理，仍是大國說了算，再一次說明了國際政治的現實。

台灣狀況與烏克蘭極為類似，台灣人一直在做美國夢，矇眼不願認知真正決定台灣前途的是美中兩國；中國謀的是和平統一，美國圖的是自身利益。當和平統一無望時，中國只有尋求武統，而美國早已為了自己利益，除了強迫台灣購買軍武外，並要求台灣必須提升義務役與後備役層級，如今。最後台灣百姓必須自己付出傷亡代價，年輕族群將陷入上戰場的夢魘中。

兩岸有無政治和平往來的機會呢？統一與台獨是兩個極端，但在兩個極端之間有甚多選項可以談判。但「台獨金孫」賴清德總統堅持極端的台獨主張掛帥，他深知如果兩岸和平往來，就絕無機會台獨，因此不論他說了多少期望兩岸和平談判的談話，都只是欺騙台灣與國際社會的虛假言詞。

唯有賴總統放棄一己私念，公開宣布放棄台獨，願意展開兩岸真實的和平對話，大陸始會相信台灣誠意。否則台灣人民恐將難以避免一場因賴清德自己的幻想帶來的歷史災難，真是罪惡啊！

民主制度最大的危機，如漢娜鄂蘭說的：「平庸的邪惡」。當不思考、不面對事實，自以為是，而事實上平庸的一群百姓甚至知識分子去附和政治人物為了選票所鼓動的仇恨時，就充滿了與對手戰鬥攻擊的愚勇。

這時要問：是誰帶來的災難啊？罪惡啊！