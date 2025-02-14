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2所政經學院 3條整合之路

聯合報／ 陳健邦／台積電文教基金會董事（竹縣竹北）
台大國際政經學院即將在今年招生開課。（作者提供）
台大國際政經學院即將在今年招生開課。（作者提供）

去年揭牌的台灣大學國際政經學院，即將在今年招生開課，將以全英語授課，目標在培養具備全球政經視野的人才。那早先成立的清華大學台北政經學院，要如何因應此一人才競爭？

台北政經學院，依財團法人台北政經學院基金會和清華大學的合約，以原捐款方的台幣三十億元為基金，國際生將占三分之二以上。又說，在清華內以「校中校」的模式運作。現在是在新竹校區，等台北月涵堂完成改建之後，台北政經學院將移到台北運作。

首先，台北一個城市有辦法成功發展出兩所有國際份量的政經學院嗎？二者在台北的校區距離只差一點五公里，清大的台北政經學院學生來源，一開始就設定以外籍國際生為主。台大的也是要容納外籍生，那要如何去爭取足夠優秀的外籍生來台灣做國際政經的研究呢？師資陣容要去哪裡找呢？

而且現在的國際政治經濟問題，事實上會牽涉到：心理、民族、歷史、語言、宗教…方方面面。清大的台北政經學院一開始就有個誤區，就是在成立過程將原來的人文社會學院相關人員都排除在外，反而是從科技管理學院相關和外面去找人。現有的專任師資也太單薄，連正式專職的院長也還沒有。在未來三年內要如何一邊發展一邊準備搬到台北？

衡量客觀因素，以台灣有限資源和教師陣容，未來兩所政經學院發展有三個方案可考慮。

甲案：各自獨立運作，互相承認對方的學分，學生可以互相選修對方課程。兩間學院尋求各自發展。

乙案：一間教室，兩個招牌。一組教師陣容，共同安排課程，各招各的學生，但合班上課，各發各的畢業證書。

丙案：財團法人台北政經學院基金會終止和清大的合約，轉為單純的經費贊助單位。清華大學也結束台北政經學院。基金會扮演提供學生獎助學金和教授研究經費的角色，由台大國際政經學院來運作。對於國外接受此獎學金來台完成課程的學生，一樣可以給他們一個以台北政經學院具名的學位證書。

站在台北月涵堂建地前思索，總而言之，一個台北兩所政經學院，完全沒有道理，必須整合。

台北政經學院，依財團法人台北政經學院基金會和清大的合約，以原捐款方的台幣三十億為基金，國際生將占三分之二以上。（作者提供）
台北政經學院，依財團法人台北政經學院基金會和清大的合約，以原捐款方的台幣三十億為基金，國際生將占三分之二以上。（作者提供）

台大 清大 清華大學

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