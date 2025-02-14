新光三越氣爆／尋找爆點 別忘空調機組

台中新光三越氣爆造成多人傷亡，災害不認國籍，波及來台旅遊客人讓國家顏面蒙羞。台灣工地現場管理機制向來薄弱，各種火災坍塌爆炸猶如家常便飯，但由現場影片看來，新光三越災事未有燃燒痕跡，不能排除百貨公司空調機組與壓力管道肇禍的可能。

一般人看到爆炸常會聯想到瓦斯，也就是可燃性氣體外洩到相對封閉的場所，其與空氣的混合氣達到爆炸界限，遇點火源致快速燃燒產生，爆震波壓力伴隨巨響還可引燃附近可燃物，產生濃煙火災並對人員燒灼傷。但新光三越現場似未見燃燒痕跡，人員沒有燒灼傷，甚至呼吸到高溫氣體的呼吸道灼傷都沒有，加上昨日氣溫降低，更不能排除空調機組釀禍。

空調機組壓縮機因天氣溫度極低，製冷劑有可能在蒸發器中沒有完全蒸發，致使製冷劑以濕蒸氣或液態被壓縮機吸回，造成壓縮機的液擊。液擊會導致閥片、閥板、活塞被擊壞破損，甚至壓縮機損壞。百貨公司空調機組容量巨大，並非一般冷氣機組可比擬，這種規模的物理性爆炸威力並不像汽車輪胎爆炸簡單，不能小覷。

二○一九年大陸河北秦皇島海港區商戶，曾發生壓縮機故障引發爆炸，筆者檢視該現場的照片與新光三越爆炸影片，極其相似，都未見燃燒痕跡，因此應該警惕是否因為低溫致使空調機組肇禍。災害現場調查應查核相關空調機組的狀況，與當時運作條件的紀錄資料，或可進一步證實災害屬性從而訂立防災對策。

台灣的工地安全管理偏重公共工程與民用建築興建的過程管理，修繕或拆除就不如興建期間把關的程度，因此百貨公司進行室內裝修沒有報備也不稀罕，政府對室內裝修的控管仍延續營造建築安全的內容，對於已進駐的機具設備在修繕拆除可能出現的隱患則缺乏管制。

但這次新光三越爆炸的整修施工與災害關聯性並不強，缺乏氣體外洩燃燒特徵，亦即裝修即便遵循法規報備，也無法阻止類似空調機組爆炸的漏洞。

這場爆炸雖是意外，但以筆者觀點來看，這種意外並非意外，主因在於百貨公司業主對自身設備會發生何種故障災害並未完全掌握。政府部門由於權責職能設計，因而未能確實掌握此類設備致災，應負次責。期望有良心良知的公職人員能在此次災害後，修補漏洞整頓企業的安全管理，給全民安全的生活消費空間。