新光三越氣爆／空間防災 人是最大變數

與前次台中全聯施工中火災不同，本次新光三越爆炸事件不單純屬工安事件，更波及在室內消費及經過民眾，如此事件已屬重大公安事故，其責任就應上升至包商、企業之外的政府高度。

消費者使用場所如有無法全面停止營業之施工作業，需特別小心，因該空間不僅災害風險高出平常許多，災害發生可能波及人員及損失也更高，需針對施工中範圍抽出資源加強管理及進行風險控管，不應放任施工小包商僅憑自身認知與能力進行火災或爆炸防護作為。關鍵減災作為在於包商與企業主，須具備災害風險辨識與必要可行之防減災作為，企業總管理處要建立尊重本土災例的災害風險辨識，與防減災邏輯與標準管制作業。

火災風險無處不在，只有風險高低之差，以及發生火災機率較高空間與機率較低空間之分。台中新光三越開創百貨業者先例，早於二○一八年即率先設立「安控長」及專責單位，卻仍舊發生本次重大公安事故，在在呼應日本京都市對二○一九京阿尼火災事件之檢討，並在消防局防火避難宣導指針中承認：即使安檢合格、獲得政府表彰，仍存在極可能避難失敗的風險。

長久以來國人對於公共安全總秉持著非黑即白態度，認為合法合格、有通過消防安檢、獲得認證表彰就代表不會發生災害，未能思考「人」就是最大的變數，且無法無止盡的投資防減災設施設備、人力、精進計畫，僅能以有限資源做最有效的權衡利弊與選擇。應將觀念導正為：災害不可能發生是不切實際的想法，如何應對、自救、求援、復原、永續經營，才是更需自省的課題。

災害面前，人人平等，誰都可能受到致命傷害。整體空間的安全性與防減災邏輯思維的養成，不應僅靠少數救災單位、專家學者為公共安全與風險改善殫精竭慮。而是能透過災例使全民有所感悟、反思、改變。