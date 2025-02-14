聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越氣爆／空間防災 人是最大變數

聯合報／ 李佩芸／美國消防工程師學會台灣分會專案研究員（新北市）

與前次台中全聯施工中火災不同，本次新光三越爆炸事件不單純屬工安事件，更波及在室內消費及經過民眾，如此事件已屬重大公安事故，其責任就應上升至包商、企業之外的政府高度。

消費者使用場所如有無法全面停止營業之施工作業，需特別小心，因該空間不僅災害風險高出平常許多，災害發生可能波及人員及損失也更高，需針對施工中範圍抽出資源加強管理及進行風險控管，不應放任施工小包商僅憑自身認知與能力進行火災或爆炸防護作為。關鍵減災作為在於包商與企業主，須具備災害風險辨識與必要可行之防減災作為，企業總管理處要建立尊重本土災例的災害風險辨識，與防減災邏輯與標準管制作業。

火災風險無處不在，只有風險高低之差，以及發生火災機率較高空間與機率較低空間之分。台中新光三越開創百貨業者先例，早於二○一八年即率先設立「安控長」及專責單位，卻仍舊發生本次重大公安事故，在在呼應日本京都市對二○一九京阿尼火災事件之檢討，並在消防局防火避難宣導指針中承認：即使安檢合格、獲得政府表彰，仍存在極可能避難失敗的風險。

長久以來國人對於公共安全總秉持著非黑即白態度，認為合法合格、有通過消防安檢、獲得認證表彰就代表不會發生災害，未能思考「人」就是最大的變數，且無法無止盡的投資防減災設施設備、人力、精進計畫，僅能以有限資源做最有效的權衡利弊與選擇。應將觀念導正為：災害不可能發生是不切實際的想法，如何應對、自救、求援、復原、永續經營，才是更需自省的課題。

災害面前，人人平等，誰都可能受到致命傷害。整體空間的安全性與防減災邏輯思維的養成，不應僅靠少數救災單位、專家學者為公共安全與風險改善殫精竭慮。而是能透過災例使全民有所感悟、反思、改變。

安檢 新光三越氣爆 火災 風險

延伸閱讀

台中新光三越氣爆追疏失 警漏夜詢問12名工人送地檢

影／新光三越氣爆 兩位樓管僅巡視不負責監工遭橫禍

台中新光三越氣爆釀死傷 屏東縣府明聯合稽查百貨商場

新光三越女樓管爆炸中喪命 小姑曝原預計3月就要辭職

相關新聞

推大罷免 台將走向極化

立法院韓院長建請停止各界大罷免活動，當賴總統回應「菩薩畏因、眾生畏果」，大罷免潮恐已勢不可擋。

以眾生為念 斷惡鬥輪迴

賴總統以佛教的一個格言：「菩薩畏因，眾生畏果」，回應韓國瑜院長請民進黨停止大罷免活動的建言，恐確定在未來很長一段時間內，...

綠漠視校園自治 黑手滲進學生會

什麼是世界上最大的諷刺？想必包括黨外時期高喊「黨政軍退出校園」，卻利用青年部政治課把學生會列在政治線下組織、被疑黨政進入...

新光三越氣爆／防氣爆慘劇 快催生監造制

台中市新光三越百貨公司氣爆已造成四死廿六人受傷，其十二樓美食街改裝工程於裝修改建中突然氣爆，威力堪比地震，把大樓的外牆窗...

新光三越氣爆／空間防災 人是最大變數

與前次台中全聯施工中火災不同，本次新光三越爆炸事件不單純屬工安事件，更波及在室內消費及經過民眾，如此事件已屬重大公安事故...

新光三越氣爆／尋找爆點 別忘空調機組

台中新光三越氣爆造成多人傷亡，災害不認國籍，波及來台旅遊客人讓國家顏面蒙羞。台灣工地現場管理機制向來薄弱，各種火災坍塌爆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。