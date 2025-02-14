新光三越氣爆／防氣爆慘劇 快催生監造制

台中市新光三越百貨公司氣爆已造成四死廿六人受傷，其十二樓美食街改裝工程於裝修改建中突然氣爆，威力堪比地震，把大樓的外牆窗戶噴飛。除了電梯被炸毀外，裝潢材料、玻璃、磚塊、建材、瓦礫等噴出玻璃帷幕牆而傷及路人。

據聞事故現場發現有大量裝修時的粉塵，例如該樓層的很多地面都是灰層、木屑等，這與氣爆有因果關係？懷疑現場有不鏽鋼管，出事前鋼管若被地架高地板或灰塵等蓋住，而於施工時再去動它們以進行裝修，是否可能發生氣爆？尤其是進行裝潢改建工程時，若相關管路不事先作遮斷設施就拆打舊的裝潢、天花板、隔間牆等硬體，是否會打到管路可能洩氣而造成氣爆？

第一時間氣爆威力不小，現場人員受訪時強調氣爆現場氣味很重、很臭。施工空間使用的瓦斯等管路，該如何加強安全衛生管理？除了室內設計相關施工規範外，這是現場包商應該有的安全管控措施，但這需要由很懂又負責的工地主任或負責人事前規畫，並於施工現場要求落實。此外，建議現行的室內設計相關法規要修法，須設置「監造制度」並予落實。

另，事故的樓層面積很大，該怎麼做呢？以瓦斯配管為例，通常施工用的瓦斯主幹管從一樓上來到事故樓層時，要作瓦斯配管防火分區規畫。例如對於大一點面積的樓層可以分為四區以上，在樓層的各一角分別設置防洩氣開關控制閥，並將兩個分區角落予以合管時再做一個控制閥，最後再將四個分區管合併成為一個主幹管時再做一控制開關閥。亦即，瓦斯配管分區管及主幹管都要設置鋼瓶防洩氣斷閥用，雖然多花一點錢，但就會提升安全。

另外，施工時應先調整瓦斯配管遮斷關閥，這樣一來，若裝修施工中的鋼條掉落打到輸送瓦斯、甲烷等管線或主幹管時，總開關就會自動跳脫斷氣使之不外漏。一般來講，瓦斯爆炸外漏通常會伴隨火災，由影片中聽到有氣體外洩的聲音，卻未有明火產生；另天然氣公司也表示，於二月十日即應整修要求，完成既有櫃位瓦斯表拆卸及管路封塞，技術人員也配合消防局鑑識小組赴現場逐樓勘查，天然氣管線外觀及封塞塞頭均完整正常，並以天然氣專用激光器檢測，確認沒有瓦斯洩漏反應，現場亦無燃燒跡象，初步排除氣爆肇因與天然氣有關。

不過，雖然瓦斯公司在十日時有切斷瓦斯以便施工，但事故現場是否仍殘留大量瓦斯？瓦斯公司是否有先抽氣？是否管線內的殘氣未釋放完全後造成氣爆？亦有可能是施工時誤判而引起。

台中市政府都發局表示，這次新光三越的裝修工程廠商並沒有向主管機關提出「施工申請」，這可能是最主要的原因。工程廠商是否有「施工計畫書」？是否有「施工安全衛生計畫書」、「施工中消防安全計畫書」？又，是否違反相關消防法規？這與氣爆為何發生一樣，都有待鑑定、調查及主管機關查明。