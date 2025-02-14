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綠漠視校園自治 黑手滲進學生會

聯合報／ 賴彥丞／研究生（台中市）
民進黨在黨外時期高喊「黨政軍退出校園」，卻利用青年部政治課把學生會列在政治線下組織、被疑黨政進入校園。 此為校園示意圖。圖／聯合報系資料照片
民進黨在黨外時期高喊「黨政軍退出校園」，卻利用青年部政治課把學生會列在政治線下組織、被疑黨政進入校園。 此為校園示意圖。圖／聯合報系資料照片

什麼是世界上最大的諷刺？想必包括黨外時期高喊「黨政軍退出校園」，卻利用青年部政治課把學生會列在政治線下組織、被疑黨政進入校園的民進黨吧！

筆者曾參加過數年的學生自治，深知「獨立性」是學生會正常發展、獲取同學信任的基礎。在過往擔任學生代表期間最戒備與反感之處，莫過於會內某幾位特定人士，一直蠢蠢欲動、想利用學生會名義大搞政治表態、接觸親綠學生團體以替綠營「助陣」。如今看來，造成各校學生會不時面臨政治黑手滲透及騷擾的元凶，就是這些蠱惑啊！

其實學生自治圈的多數人，對黨派、政治沒有多大興趣。遺憾的是，正因為某些親綠的學生意見領袖受到綠委「把學生會當線下組織」之荒唐思維，導致「幾顆老鼠屎就壞了一鍋粥」，整個圈子時常被大家認為是「政黨側翼」；當親友或同學得知自己參加學生會，總不時問一句：「你支持民進黨嗎？是不是想從政？」

除了民進黨，沒有其他在野黨膽敢漠視校園學生自治的獨立性，而意圖染指。更令人憤怒的是，某綠委在面對質疑時還詭辯「身為關心教育政策的國會議員，關心學生權益，難道不能跟學生組織接觸？」根本牛頭不對馬嘴。大眾反感的是民進黨長期把學生會當成己方禁臠來荼毒學子，試問究竟與關心學生權益何干？拜託綠營政要高抬貴手，還給年輕人一個乾淨的校園！

側翼 校園 民進黨

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