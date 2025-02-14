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以眾生為念 斷惡鬥輪迴

聯合報／ 周伯戡／佛光大學佛教學院退休教授、院長（台北市）
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴總統以佛教的一個格言：「菩薩畏因，眾生畏果」，回應韓國瑜院長請民進黨停止大罷免活動的建言，恐確定在未來很長一段時間內，台灣政治的主旋律就是政黨的惡鬥。可悲的是，主導政黨惡鬥的政治人物，想藉著引用某個佛教格言自作清高、神聖狀，殊不知他們就是苦難的來源。

「菩薩」在佛教（特別是大乘佛教）指的是信服佛陀釋迦牟尼揭示的，何以生命中充滿了困苦與不幸的原因，因而效法佛陀的言行而生活的人。佛陀直指貪、嗔、癡（三毒）是生活苦難的原因。因此，「菩薩」若從事政治活動，要隨時警醒自己不要貪著權勢、不要惡言怒罵、不要癡心從中獲物質錢財之利。表現在行為上，要會施捨、忍辱、守戒（遵守政治倫理）、精進（使工作精益求精）、禪定（公而忘私）、智慧（不斷增進各種知識）。這六種行為準則是建立在「無緣大慈、同體大悲」（慈愛與我沒有關係的人，悲憫他人如同自己）的大慈悲上。公門裡好修行，這是步入官場佛教徒生涯的寫照。

佛教的政治看法是順世的。此時台灣是民主政治，它就支持民主政治。而民主政治的權力關係與運作來自選舉；選舉結果反映的是眾生判定政黨過去施政的良窳，這也是佛教樸素的政黨政治業報因果論。民進黨對選舉結果不滿意而進行全國大罷免，分明是菩薩所畏「三毒惡因」總體的大發作，不論結果如何，眾生苦矣！

賴總統既然引用了佛家語回應國民黨與韓院長，也不要忘了佛教顛撲不破的真理－因果輪迴、苦海無邊。請賴總統以眾生為念，斷了政黨惡鬥的因果輪迴，台灣才會有成為民主淨土的可能。

佛教 民進黨 罷免 賴清德

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