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推大罷免 台將走向極化

聯合報／ 朱楠賢／退休公務人員（台北市）
朝野立委大罷免沸沸揚揚，民團衝刺罷件數。記者潘俊宏／攝影
朝野立委大罷免沸沸揚揚，民團衝刺罷件數。記者潘俊宏／攝影

立法院韓院長建請停止各界大罷免活動，當賴總統回應「菩薩畏因、眾生畏果」，大罷免潮恐已勢不可擋。

賴總統言下之意，似是既然你們惡搞在先，當然就要承受後果。賴總統若無意阻擋罷免的推動，那各方勢力勢將加速進行；依照時程，今年九月會有結果，筆者以為這樣的結果非僅藍綠立委席次消長而已，它意味著台灣民主政治走向「極化」現象，施政難推動，社會難穩定。

著名的美國政治學者羅伯特．普特南曾提出「社會資本」這個名詞，係指社會所擁有的公共財。社會組織的特徵，例如信任、規範與網絡，可透過彼此的合作協調以提高社會效率，因此經濟的發展或政治的民主是否得以成功，與該國社會資本累積的程度密不可分。換句話說，大罷免潮將削弱台灣的社會資本。

另外一名美國著名政治學者法蘭西斯・福山也提出「信任」一詞，指出自由民主和資本主義現代化社會，必須仰賴信任感才能有效運作。當今社會衝突的根源，究其實是社會核心價值的斷裂。一個社會儲備社會資本的多寡與內部的信任關係，是該社會政經結構穩定發展的關鍵。回頭看看這樁全國性的大罷免，究竟造就了社會對話？還是挫傷了台灣人民彼此的信任？事理已明。

另依據中研院研究員蔡明樟分析的「二○一九世界價值觀調查」台灣資料，將台灣民眾分為低度、中度與高度三種潛在民粹類型（民粹指既有的法理體制為政治菁英控制，但沒能有效反映，代表人民的真正想法），結果顯示有卅三點五％民眾屬低度民粹，相信政治菁英仍會在意他們的意見；另外有五十四％屬於中度民粹，民眾感覺自己的政策意見不受政治菁英的重視；最後有十二點六％的民眾屬於高度民粹，反菁英情緒最為激進。

高度民粹與中度民粹總額有六十六點六％，意謂大部分民眾本來就對政治菁英反感。大罷免的推動，將強化民粹主義的影響力，這不是大家所樂見的。大罷免將會挫傷人民的互信感，減損社會資本、加深民粹主義的影響力，為政者應全面停止大罷免的操作。

立法院 罷免 賴清德

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