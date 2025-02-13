川普打國際組織戰 有助我參加WHO？

繼宣布退出世衛組織（WHO）後，川普總統又簽署一項新行政命令，宣布美國不參加聯合國人權理事會（UNHRC），美國將審視其在聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）的會籍情況，也停止了美國對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的資助。

根據此行政命令，未來半年內，國務卿經諮詢美國常駐聯合國大使後，應審視美國作為會員國之所有國際政府間組織、美國資助或提供協助，以及所有美國作為締約國的公約或條約之情況，以判斷這些組織、公約、條約是否符合美國的利益，以及是否這些組織、公約、條約能夠予以改革。國務卿透由白宮國家安全事務助理應向川普總統呈送發現結果報告，並提出美國是否應退出這些組織、公約或條約的建議。

二月三日，世衛組織第一五六屆執行委員會會議在日內瓦召開時，WHO現任總幹事譚德塞在開幕講話中針對川普所列舉的四大退出WHO理由一一提出反駁意見，並呼籲美國重新考慮退出的決定。

WHO執行委員會召開會議期間，路透社報導川普政府正在考慮一項針對WHO進行改革的計畫，其中包括推動讓美國人擔任WHO總幹事，如此美國就有可能繼續留在這一全球衛生機構。基此，一年後美國是否真正退出WHO仍存變數。

支持台灣有意義參加不以國格為基礎的國際組織，是美國民主與共和兩黨政府的共識政策。

拜登政府執政期間不但延續此立場，更進一步提出重新解讀一九七一年聯合國大會第二七五八號決議的策略，並於二○二二年三月成立「美台國際組織工作小組」，就台灣加入或出席國際組織之方式和策略進行討論。美國強調支持台灣以觀察員身分出席WHA，參加WHO、ICAO及其他國際組織。

如果美國繼續留在WHO，對此組織進行改革，並於二○二七年譚德塞卸任後爭取提名美國籍人士參選擔任總幹事一職，此發展對台灣申請以觀察員身分出席WHA大有幫助。

美國政府的立場是：台灣被排除在WHA在內等重要國際論壇之外，對美國人民和整個國際社會福祉構成負面影響，呼籲恢復台灣以觀察員身分出席WHA和參加WHO活動。

值得注意的是，美國國務院也認為聯大第二七五八號決議並未排除讓台灣參加聯合國體系下的專門機構，曲解聯大第二七五八號決議將剝奪國際社會受益於台灣所提供珍貴經驗及資源的能力。

日前阿根廷宣布退出WHO，原因之一是指控WHO受到一些國家政治影響而欠缺獨立性。正值WHO面臨會員國相繼提出退會的要求、面臨未來經費可能大幅縮減的挑戰，及部分會員國對該組織在管理上有缺失和決策過程出現政治不中立等批評，WHO的確出現一個新的政治局面。

第七十八屆WHA將於五月十九日在瑞士日內瓦召開。賴政府是否可思考建請友邦提出新議案，申請以觀察員身分參與此專門機構或相關會議？北京是否能接受台灣使用中華台北（Chinese Taipei）名稱和以觀察員政治實體身分申請？賴政府和朝野政黨是否願意接受並協助推動此策略？又台灣內部是否能凝聚足夠共識，要求賴政府這麼做？值得追蹤觀察。