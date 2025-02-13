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務實利用AI開源模型 發展軟體產業

聯合報／ 王伯元／李國鼎科技發展基金會董事長（台北市）

近期中國大陸AI領域新星「深度求索」DeepSeek橫空出世，憑藉其使用低成本之低階晶片，功能卻不遜於以高資本、高電力打造出的ChatGPT，震撼了科技界，也引發全球關注。

過去AI發展以美國為首，一個大模型動輒需上億美元投入，需要很多H100等級的高階GPU晶片，這也造就輝達的炙手可熱。中美晶片戰後，美國禁止輝達出售高階AI晶片給中國，大家都認為此舉將箝制中國發展AI的咽喉。未料DS公開表示只用了兩千餘片輝達的低階晶片，就做出功能相近的模型，無疑宣告美國對中國的晶片禁令不足為懼，甚至傳出華為昇騰晶片已可取代。

過去我就常提及，美國的晶片制裁，短期內會傷害到中國半導體業，但中長期看來美國不一定是贏家。因為中國早已傾全國之力發展半導體，一旦購買不到晶片或相關設備，定會以各種方式自行研發，達成晶片自主化目標。DS的發展就是個很好的例子，用不同的設計及演算方法，用很少的錢，縮短研發時間來節省成本，最後達到和ChatGPT差不多的表現。

在這股AI浪潮下，台灣到底能做些什麼？台灣的高科技產業是以硬體代工為主，雖擁有完整的半導體產業鏈和全球供應鏈優勢，但軟體產業發展較落後，所以必須藉由AI進行軟體技術的發展與創新。但美國主導的AI產業掌握了大數據、大算力的模型，需要大量電力配合，價格昂貴，故對台灣而言，用大型AI來發展軟體較為困難。DS剛好提供另一個模型選項。這個模型不同於ChatGPT的昂貴「閉源模式」, 是一個免費的「開源模型」，也就是其「源代碼」是公開的，容許用戶根據需求對模型進行使用及修改，甚至可衍生開發出新產品。最近在巴黎召開的AI高峰會，據聞已將開源模型列為重要議題，可見這會是未來發展趨勢。

當然有人對使用DS「源代碼」有資安顧慮，且目前的確有資料儲存、數據傳輸安全性以及保密技術等問題，但我認為是可解決的，除了可限制其使用領域，就如現在公務部門禁用，現在已有很多源代碼程式的資安漏洞檢查工具，包括靜態代碼分析及動態應用安全測式，應已足解決對DS資安問題的疑慮。另外，對於保密技術等，隨著模型發展，將會更加成熟。解決了資安顧慮，所有使用者在使用或修改其結構及演算法後，利用其開源模式，建立屬於自己的AI模型，發展各式APP等各種小型AI模型應用。

台灣很多小規模軟體公司，苦於資源不足，難以和歐美大型軟體公司匹敵。現在利用開源模型可以來撰寫程式，開發應用APP，這正是台灣軟體工業起飛的契機，以台灣的創新創造能力，或許未來除了硬體代工外，還能再做軟體代工，為台灣科技產業另闢新徑。

從另一個角度來看，用很少的錢、人力及時間完成的DeepSeek，中國大陸可以做到，台灣為何不能？過去我們認為AI模型的訓練和優化需要大量數據、超強算力，但是現在DS問世打破了這個神話。我們應藉由提升STEM教育的程度與質量，培養更多優秀人才，與現有資源整合，建立自己的輕量型AI。他山之石可以借鏡，政府應務實地看待我們的AI產業，好好規畫部署，不要錯失良機，才能在AI浪潮下占有一席之地。

半導體 美國 資安

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