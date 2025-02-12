虛偽院際調解秀 挖坑給韓跳

賴清德首次行使憲法賦予總統的院際調解權，邀集五院院長於總統府進行國政會商，其實是走過場後，正式宣告吹響大罷免的號角，且隔山打牛、甩鍋韓國瑜，創造日後全速攻擊的砲火；否則何以當韓國瑜要求賴清德以民進黨主席的身分公開呼籲停止惡罷，賴卻沒具體回應，只引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」來替自己形塑出總統高度，作政治表演秀而已。

賴總統和行政、司法、考試、監察四院結合起來，把韓當作箭靶和惡因，要韓想辦法解決總預算爭議；問題是國會議長主持議事須超然中立，朝野黨團亦有其自主性，豈受立法院長之擺布？虛偽的院際調解秀，無異是挖坑給韓跳；倘若韓沒辦法解決總預算問題，就順手將開啟大罷免的責任歸咎於韓身上，好累積惡罷的政治柴火和政黨對立的相罵本。

賴清德當知韓國瑜身為國會議長無法代表國民黨，若想要創造政績，必須主動遞出橄欖枝，向國會多數黨溝通和請益；與其形式上調解五院，倒不如看清政治情勢和民意，邀請國民黨主席朱立倫和民眾黨代理主席黃國昌進行一場國是會議、喝和解咖啡，開誠布公就國政各項議題全面對話與溝通。唯有與在野黨領袖誠懇對話、和解共生，才是務實的政治途徑，卓內閣也才能擺脫政績不彰的汙泥印記。

眼前，川普2.0使出關稅花招，瞄準台積電半導體等高科技業，賴卓體制對這波經濟風暴的因應策略為何？絕對有必要尋求與在野黨於民生經濟法案上通力合作，台灣才能倖免於難。否則，若居高位者一意孤行，只著重大罷免的政治收割，台灣經濟與產業生存將遇危機、坐困愁城！希望賴總統能以蒼生為念，拋開政治對決與惡罷的藩籬。