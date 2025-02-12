小兩會與踩線團 可同步

就在陸委會駁回對岸觀光踩線團來台，並附加「經小兩會討論」的條件，眼看著路愈走愈窄，備受期待的兩岸旅遊團解禁即將落空之際，日前大陸國台辦忽鬆口表示「不反對兩岸旅遊恢復後『小兩會』就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通」，似又為突破雙邊交涉「卡關」僵局，帶來一線希望。

先前各界即有猜測，我方所以提出需循「小兩會」溝通，係意圖在不承認九二共識下與大陸官方恢復互動。如今對岸既不忌疑慮，以不排斥開「小兩會」重啟對話來回應，加上去年業已開放福建民眾到馬祖、金門觀光，與上海副市長華源在台北雙城論壇釋出利多，誠如鄭紹成教授分析，北京當局對我實已「先讓三尺」（參見二月八日民意論壇）。況且兩岸旅遊爭議，既事涉台海和平氛圍與挽救我觀光業生計，交流破冰亦向為民意普遍樂見，則不論民進黨當局政治動機為何，對於首述陸方類似「要約」的表態，還能不加以正視並嚴肅因應嗎？

基於上述考量，為符我方堅持的對等、相互尊重原則、避免夜長夢多、漏接橄欖枝，個人在此冒昧從談判策略角度，參酌旅行商業同業公會全聯會前理事長蕭博仁提議的「且戰且走」，兼採民法「同時履行抗辯」法理，原則上建議雙方會商步驟如下：

一、由「小兩會」談妥會商時間及地點，我方則准予對岸踩線團於「小兩會」召開當日啟程。如此各退一步，似可兼顧並不違我方要求「先小兩會、後觀光」與陸方提出的「小兩會溝通不是恢復兩岸旅遊先決條件」。

二、「小兩會」無限期就開放兩岸觀光團可能衍生技術性問題，如選擇優先恢復直航點，及我方所關切如交通食宿「一條龍」、低價團攬客、旅行社欠費等影響旅遊品質事項，持續協商解決方案。此階段雙方同步試辦暫行，包括陸方開放上海市、福建省團客來台與我方放行組團赴該兩地旅遊。

三、有鑑於尚缺乏互信基礎，「小兩會」彼此或可約定附加任一方違約、他方可片面終止協議條款。待協商獲致具體成果，再由兩岸公部門同日公開宣布實施協議內容，同時單方全面解除相關禁令及撤銷旅遊警示。

以上論點符合賴清德總統五二○就職演說及首次參加海基會大陸台商春節活動中所宣示兩岸「先從重啟雙邊對等的觀光旅遊開始」、「交流取代圍堵，對話取代對抗」。若有望循序漸進上路實現，接下來我擔心的只剩：一、我方未能遵守交通部長陳世凱所謂「不要把政治放前面」、「就觀光談觀光、不要就觀光吃豆腐」，而在「小兩會」程序外，再附加例如停止機艦擾台、保證赴陸人身安全等條件，以托辭卸責；二、「小兩會」談判停滯無進展或破局，導致解禁時程延宕。

面對美國政治與關稅壓力行將衝擊我經貿與外銷產業，當前國旅內需亟待重振。此番若未能把握契機，弄巧成拙，甚至因此關閉兩岸協商大門，恐就真如陸委會副主委沈有忠所說「觀光的噩夢再次發生」了。