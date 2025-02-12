利用AI助生醫業開發新藥

ＡＩ已廣泛伸入各個領域，生醫產業亦不例外。生醫產業有不同的產品，例如醫材、檢測系統等等，但是新藥開發，還是重中之重。雖然新藥開發時間長，投入資源多、風險亦高，但一旦成功，其獲利極為可觀，所以世界前十大藥廠，莫不投入大量資源進行新藥開發。

國內亦有若干新藥開發公司，但因風險高，常面臨資金無以為繼或技轉不順利等問題。不少法人投資單位，亦拒絕投資新藥開發，這對生醫產業要成為另一座「護國神山」殊為不利。

國內醫療系統水平之高為舉世公認，加上健保行之有年，各項資料健全，如能與ＡＩ結合，在新藥開發上必能有所貢獻。筆者以選題、研發、臨床三方面來分析，如何有效加速新藥開發。

首先談選題。如果國內各醫療中心能在政府支持下，彼此分工各自挑選熟悉的領域或科別，和健保當局合作取得資料，加上ＡＩ分析，尋找出哪些疾病值得開發新藥，甚至可由此建立「題庫」，有意開發新藥的公司可以從「題庫」了解那些新藥具開發之可行性。

舉例來說，據去年九月四日聯合報載，國內有近千萬人每周有各種疼痛的問題。如果依各種不同之疼痛收集數據，以效果、價格和副作用等多方面來分析，即可大致決定是否有開發新藥的可能了。以國人常見的痛風為例，一般常用的止痛藥為秋水仙，但其用量需控制精準，使用不當即有傷肝等副作用。目前已有一有效治療藥物在美國上市，但價格極貴，所以值得開發出價格合理，又能有效、安全治療痛風的新藥物。

其次談研發。筆者早年在美國工作時，同仁常將研發比為獵鹿（deer hunting）；通常獵鹿有兩個方式，一種稱為「印地安人方式」，另一種稱為「機關槍方式」。前者指印地安獵人進入森林，會尋找鹿群留下的蹤跡，例如腳印、糞便等，追蹤找到鹿群；後者指先決定鹿群活動森林的面積，算出多少子彈可以完全擊中鹿群，然後機槍以地毯式掃射整個森林，絕對可以獵殺到所有的鹿群。印地安人方式為一般研究者所採用的方式，花費不多，但亦有可能因雨水沖掉了鹿群的蹤跡而失效；機關槍方式雖較耗資源，但獲得成果機率極高。最有名的例子是一九五八年美國農業部對三萬五千種植物進行分析，進而找出有效抗癌的天然藥材紫杉醇。

對新藥開發而言，研發人員的經驗判斷和分析即為印地安人方式，仍不可缺，但是因為ＡＩ結合大數據可以進化機關槍方式，更有助於研發人員的判斷分析，進而大幅加速研發的過程。美國已有若干新創公司宣稱利用ＡＩ，可以大量減少新藥開發的資源。

最後是臨床。新藥開發最耗資源的是臨床測試，因為有關單位必須確保新藥不因人種、年齡、性別及病史等差異，對服用新藥有嚴重的影響。臨床通常分為三期，到第三期測試者可能有數百人，花費極大，如此花費也阻止了台灣新藥公司進一步的發展，並於二期完成即技轉出去；雖然減少了風險，但也限制了國內新藥公司更上一層樓的機會。

如果利用ＡＩ，對臨床所需測試數人進行評估分析，並能說服有關單位，可以減少測試人數及加快新藥上市的時程。

ＡＩ對國內生醫產業，尤其是新藥開發，目前僅是起點。隨著未來各方經驗的累積，加上國內醫療之完整性和優越性，發展出獨特、優異、封閉式的生醫ＡＩ，獨步全球亦可期待。