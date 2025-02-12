科技．人文聯合講座／我國工業的多元化

很多韓國人非常羨慕我們，因為我國的工業相當多元化，有很多性質完全不同的公司，也都很有競爭力。他們可以互通有無，舉例來說，我知道有一家化學公司要發展一個新的產品，需要很多化學材料；他們的工程師知道要用哪一種材料，但是單單一種材料又有很多不同的類別，用錯了是不會有好結果的。虧得我國有很多化學材料公司，這種材料公司的工程師會建議他們用哪一類的材料。如果台灣沒有這種化學材料公司，即使有傑出的化工工程師，也很難發展出新的產品。

再舉一個例子，有一家公司要做一個設備，但是他們希望設備主體要一體成形；一體成形並不是一件容易的事，牽涉到很多機械工程的問題，但這家公司也找到了會做一體成形機械的公司。我也親自看過這個設備，是一個很大的設備；一體成形是很難的技術，幸虧我國有這種公司。

很多科技公司都需要有研磨的能力，研磨不是一件簡單的事，可是我國有相當不錯的研磨公司，可以提供各種研磨方法。科技公司也往往需要焊接，焊接得不好，真空就會失效；我國也有公司可以完成相當特別的焊接工作，有時焊接工程師會建議別的公司改良他們的設計，這也是互相合作的例子。

就以半導體工業而言，半導體工業需要無塵室，無塵室不僅牽涉到土木工程，也牽涉到很多過濾器。我國不僅有好的土木工程師，也有科技公司提供一些過濾器。半導體工業需要液體和氣體的管線，這些管線也要和半導體製程密切配合，並不是容易的事。我國也有公司專門提供這種設備。

我國的工業多元化是一個很大的優點，任何一個科技公司要在台灣生存，都要擁有關鍵性技術，而這種技術都是要自行研發才能得到的。好的技術來之不易，需要花上很長的時間。在這一段研發的時間裡，公司必須投入很多資金。值得我們慶幸的是，很多公司的老闆都肯投入資金，也有耐心等候工程師做研發。這是很不容易的事。

我國工業的多元化，也顯示了國家的大學教育培養了很多不同的科技人才，希望政府知道，任何一個產業的供應鏈，其實是相當多元化的。我國現在有生化公司，這些公司所需要的工程師也是相當多元化的，他們必須懂得醫學、化學、電學、半導體、物理等等。很多生化公司要用到半導體技術，他們的工程師雖然當初是學化學和醫學的，也要懂基本的半導體物理。我國有這種人才，乃是一件相當幸運的事。

希望政府知道工業的多元化是我國工業的優點，政府應該好好維持住這種工業發展的優勢，絕對不要獨尊任何產業。（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）