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流感高峰期 開放藥局販售快篩
近日總統府國策顧問暨藥師公會全國聯合會理事長黃金舜，呼籲流感疫情高峰期，開放社區藥局販售快篩試劑。然而，流感快篩試劑屬於醫療器材，衛福部規定必須由醫療專業人員使用，且需在醫療機構內進行檢測。
回顧COVID-19等疫情期間的研究文獻可知，社區藥局對公共衛生展現了諸多貢獻 ，透過地利之便和長營業時間，填補醫療資源缺口，使民眾更易於取得檢測服務，有效分擔醫療機構檢測壓力。
首先，藥局篩檢服務能快速診斷傳染病，及早發現感染者並迅速隔離，有助減少社區傳播，並提供可負擔的服務選擇。其次，在疫情高峰期，藥局作為替代檢測地點，可有效擴大檢測量能。再者，藥局篩檢使輕症患者能獲分流，減輕醫療體系壓力。第四，藥局做為應急資源，提供檢驗、用藥指導等服務，減輕醫療體系壓力，並能在其他醫療人員無法及時提供服務時進行患者分流、藥物諮詢和提供必要藥物。
新冠疫情期間，民眾對藥局提供的篩檢服務感到滿意。整體而言，若在疫情期間開放藥局篩檢服務，不僅可提供快篩試劑，守護社區健康，提升醫療服務的可近性、可負擔性和及時性，對控制疫情和維護公共衛生亦能有所貢獻。
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