急重難罕醫師 勞逸不均又過勞

台大醫院吳明賢院長談到，台大新竹分院一年內有四名神經外科醫離職，有人被月薪七十萬挖角，引發熱議。他在接受聯合報專訪時更憂心，若健保不改，持續以論量計酬方式，不保障「急、重、難、罕」科別，未來台灣醫療的救命科別恐會消失。

以世俗眼光看，如果有人以這高薪來挖角我的孩子，筆者一定會力勸他快快離開「工作重且收入相對低」的胸腔內科暨重症加護病房。

在醫學中心胸腔內科挺過三年新冠肺炎疫情後，兒子轉往一間準醫學中心擔任「重症加護病房」主治。此外，這兩年來，他還得負責胸腔科一天上午診以及支援「支氣管鏡檢查」。

他說，目前一次支氣管鏡檢查的健保點數是一六八○點，全程需局部麻醉、監控患者呼吸狀況，時間超過半小時，是操作相對簡易、難度較低的胃鏡檢查時間的數倍，但健保點數僅差一百元。這種「論量計酬」的方式正是醫界典型「勞逸不均、報酬雷同」的不公現象。

另一嚴重現象則是主治醫師「過勞問題」，以筆者孩子為例，除每天處在搶救病患生命的高壓環境外，他任職的「重症加護病房」主治一個月至少還得值班五天；加上因未滿四十歲，屬不到一成五的少數青壯醫師，且胸腔科新進醫師人數雪崩式下降，導致人力不足，他每月的值班數往往高達六、七天。過年前這兩、三個月，更因有一位主治離職而值班達九天。

更辛苦的是，平常日值班代表白天工作，下午五、六點開始值夜班到隔天早上八點，接著上白天班、看完診，一直到下午五、六點，總共超過三十二小時才能回家休息。周六值班算最輕鬆，僅二十四小時，周日就是要值到周一早上繼續常班。

即便難得周末不用值班，也常得南北奔波參加研習，以備換證時所需的學分。如果假日完全沒事，因責任心驅使，也經常會去醫院看護重症病患。

真擔心他會因長工時、壓力大而身心俱疲，產生職業倦怠，對工作失去熱忱。如果因此導致醫療品質下降、醫療風險增加、醫病關係惡化，勞累就算了，「被告」才更冤枉。

我想以醫師的父母身分呼籲衛福部，將主治醫師納入勞基法保障對象，以免日積月累造成急重難罕科別醫生紛紛出走，以後民眾生病找不到醫師救命的慘況真的發生。