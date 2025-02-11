外科醫師荒 韓劇映照台韓現況

「這就是外傷重症中心，他們要不斷奔跑，為每一位生命垂危的患者。」韓劇「外傷重症中心」，真實反映台灣與韓國的醫療環境現況，尤其是未來都可能會面臨「外科醫師人力不足」的危機。

外科醫師養成過程漫長艱辛，工作環境卻充滿挑戰，除了工時長、壓力大，還得面對頻繁的手術與高風險，不具競爭力的薪資及報酬，生活與工作難以平衡，導致許多年輕醫師轉向醫美、皮膚科等收入穩定且相對輕鬆的科別。

醫療糾紛也是年輕醫師不願投入外科的重要原因。由於手術的風險較高，外科醫師容易面臨患者或家屬的責難，對醫師的心理造成沉重負擔。

為解決「外科醫師荒」，筆者建議，應提高外科醫師的薪酬與獎勵制度，以貼近其工作付出與風險承擔；同時，應優化工作環境，提供完善的住宿、值班室與休閒設施，醫師能有充足休息及調適空間。此外，應加強醫病溝通與醫療風險管理，推廣醫療爭議調解機制的訴訟外處理，並增進醫病間的互信，降低誤解或衝突發生；還應落實醫學倫理教育與人才培育，醫學院應導入先進醫療科技如虛擬實境的手術模擬、ＡＩ輔助應用等，讓醫學生在安全環境中提升專業能力。