聽新聞
0:00 / 0:00

外科醫師荒 韓劇映照台韓現況

聯合報／ 蘇緯政／大學講師（新北市）

「這就是外傷重症中心，他們要不斷奔跑，為每一位生命垂危的患者。」韓劇「外傷重症中心」，真實反映台灣與韓國的醫療環境現況，尤其是未來都可能會面臨「外科醫師人力不足」的危機。

外科醫師養成過程漫長艱辛，工作環境卻充滿挑戰，除了工時長、壓力大，還得面對頻繁的手術與高風險，不具競爭力的薪資及報酬，生活與工作難以平衡，導致許多年輕醫師轉向醫美、皮膚科等收入穩定且相對輕鬆的科別。

醫療糾紛也是年輕醫師不願投入外科的重要原因。由於手術的風險較高，外科醫師容易面臨患者或家屬的責難，對醫師的心理造成沉重負擔。

為解決「外科醫師荒」，筆者建議，應提高外科醫師的薪酬與獎勵制度，以貼近其工作付出與風險承擔；同時，應優化工作環境，提供完善的住宿、值班室與休閒設施，醫師能有充足休息及調適空間。此外，應加強醫病溝通與醫療風險管理，推廣醫療爭議調解機制的訴訟外處理，並增進醫病間的互信，降低誤解或衝突發生；還應落實醫學倫理教育與人才培育，醫學院應導入先進醫療科技如虛擬實境的手術模擬、ＡＩ輔助應用等，讓醫學生在安全環境中提升專業能力。

醫師 風險

延伸閱讀

竹科工程師打鼾睡不好 微創鼻手術改善呼吸中止症

朱智勛、柳演錫、李浚赫...韓劇熟男演員人氣TOP 10

NBA／安比德恐再動膝蓋手術！盼休賽季徹底解決傷勢問題

台大院長曝醫師為70萬薪出走 蘇一峰：該檢討的是國家醫療制度

相關新聞

投川普所好 石破茂訪美豐收

正當外界兀自好奇，川普就任前的祝賀通話只獲得五分鐘的日本首相石破茂，怎麼就成為白宮座上賓的呢？鮮明對比的則是，川普總統公...

關稅帝川普的自傷拳

川普的經濟政策主軸就是稅：增加關稅及減所得稅。在關稅的部分，川普已在二月初對加拿大及墨西哥課徵廿五％的關稅及對中國加徵十...

科技．人文聯合講座／再尋國旅的春天

今年春節九天連假，歷經地震、疫期以及陸客斷鏈後之國旅依然在療傷復甦中。本以為九天長假應得以有新曙光，惟看桃園機場自一月下...

賴兩面手法 人民不埋單

賴清德總統昨邀請五院院長會商國政，立法院長韓國瑜向賴清德表達希望他以民進黨主席身分，呼籲停止惡性大罷免；賴總統則引述佛經...

外科醫師荒 韓劇映照台韓現況

「這就是外傷重症中心，他們要不斷奔跑，為每一位生命垂危的患者。」韓劇「外傷重症中心」，真實反映台灣與韓國的醫療環境現況，...

台醫療優於日？ 最少錢做最多事

日前大Ｓ遊日不幸因流感病逝，可能因為日本嚴格的分級醫療規定，不像在台灣醫療可近性高，加上語言溝通不易等因素，導致悲劇發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。