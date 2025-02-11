台醫療優於日？ 最少錢做最多事

日前大Ｓ遊日不幸因流感病逝，可能因為日本嚴格的分級醫療規定，不像在台灣醫療可近性高，加上語言溝通不易等因素，導致悲劇發生。比較台日醫療制度，可發現日本大醫院的急診門可羅雀，可能一天看不到三、五十個；反觀台灣醫學中心的急診人滿為患，一天就醫人數成千上百，到底何者為優？

分級醫療是先進國家認定的醫療制度。八十四年全民健保成立，法律即明文規定，若不經過診所轉診，直接到醫學中心看診，部分負擔高達百分之五十定率，可惜民代劇烈反對，當時政府改採二、三百元的「定額」加成，注定了分級醫療棄守，台灣大醫院一家開過一家，基層診所式微，頭重腳輕，醫療費用大增的畸形現象。

還好台灣老派的醫護人員任勞任怨，超長工時、一人抵兩人用，加上我們發明且採用無上限的總額制度（別的國家大都是總額目標制，達到額度沒有經費，就需要自費看病，甚至延到明後年開刀）。當戰後嬰兒潮老醫師慢慢退休，年輕「講道理」的醫師覺得犧牲沒有盡頭，錢少事多半夜值班還可能被告，勢必如同台大醫院吳明賢院長舉的「新竹分院一年四名神經外科醫離職，有人被月薪七十萬挖角」之例，用腳投票從事比較輕鬆的科別，或薪水高又不用值班的醫美；工作壓力大、收入又低的小兒科、外科、心臟血管外科、隔離病房胸腔內科…這些救命科別，就乏人問津甚至人才斷層，若惡化為沒有老師傳承，要救都救不回來！

台灣醫療好，卻是以最少的錢做最多的事。台灣醫療費用占ＧＤＰ比，在ＯＥＣＤ卅八個國家倒數第三、四名。目前醫療制度還算健全，但是點值低落、岌岌可危。

健保署今年推動全台六分區醫院個別總額，期待能藉此推動分級醫療、改善健保點值。只是目前台灣健保的管控非常嚴謹、有效率；總經費不夠，管理、挪移可以把錢變多出來？可以請到足夠的護理師不需關病房？可以解決急診壅塞？目前大醫院急診、重症、難病的支付標準偏低，需要門診收入挹注，若不調升前者的支付標準，只要求降低門診收入比率，勢必陷入惡性循環。

在台灣，晚上、周末假日都找得到開業醫師看診，無比方便。大小醫院、醫學中心任君選擇，有需要住院時，醫師絕對不敢怠慢，有這麼好的醫療，如果可以多繳一點保費、國家多撥一些預算，提高急診、重症、難病的支付標準；先提高支付才能下降醫院門診比率，把輕症病人下轉到診所，就醫費用自然降低，讓基層診所健全茁壯，減少醫院後端重症的巨額醫療負荷，讓台灣醫療效益化，良性循環才是正確方向。

現在就缺經費讓台灣醫療制度導向正軌，在這個轉捩點，總統是醫師，有許多老師同僚可以請益，應大刀闊斧改革了！