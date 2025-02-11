投川普所好 石破茂訪美豐收

正當外界兀自好奇，川普就任前的祝賀通話只獲得五分鐘的日本首相石破茂，怎麼就成為白宮座上賓的呢？鮮明對比的則是，川普總統公開說他在就職百日內，就要安排見面的美、中最高層，半個多月過去了卻依舊，但聞樓梯響。

何況加拿大總理杜魯多在面見川普之後，已然提出辭職跟等待國會改選即刻要下野；就連墨西哥灣，也早被改名為美國灣！眼看著川普總統的神乎其技，不完全能明達就裡的，也該聽懂杜魯多的真心話，看守內閣的總評估是：讓加拿大成為美國第五十一州的真正理由，因為川普看上加拿大的豐富礦產。

於美東時間的二月七日，首相石破茂與川普總統在白宮舉行國是會談，並參加聯席的記者會。石破茂當即表示對美直接投資，金額將會提高至一兆美元；川普也非常開心，因為日本若改為購買阿拉斯加的液化天然氣（ＬＮＧ），必然能減少雙邊的貿易赤字，也減少了在運送過程當中會被少部分中東國家牽制。

此番會面後，石破茂更在東京受訪時正式表態：日本鋼鐵公司在美國的併購計畫，必須更尊重且而不能傷害到兩國情誼；因此，將改為去參與美國鋼鐵公司的擴大投資案，而不會取得該公司的主要經營權。

反觀，堅持展現軍事肌肉跟一心要貫徹實力原則的川普，則滿口承諾：「美國將利用威懾力道保護同盟國，並且擴及整個印度洋和西太平洋區域。」

自然的，日本增加分擔約五萬五千名的駐軍費用，省不得；同時，美國在川普就任的當天，即公告批准日本購置的Ｆ卅五戰機，是透過政府對政府間軍事管道所進行，「防衛裝備的對外銷售（ＦＭＳ）」案的歷史次高金額，總價約二三○億美元。

如今由石破茂團隊所構思的對外經略，一方面要能挾外以自重，好確保在下次改選之前，少數執政團還能穩固社會發展需要。其次，自然要從民間角度，來強化東北亞國家彼此之間的善意對待，包括進行物廉價美的服務業輸出；於同一時間，則是以投資美國來取悅川普，並推出了加強版的美、日緊密關係。

烏克蘭發生戰爭的過去幾年間，美國已經意識到國防產業復甦的力不從心；畢竟，人心不足蛇吞象，營造聲援烏克蘭跟愛國總動員，都有代價要付的。就連美國國防部的研究評估，透過生產實踐所覺察到的殘酷事實就是，除非利用日、韓等盟國的造船能力，否則美國境內再怎麼埋頭苦幹，也來不及應對突發的戰事吃緊。

川、石兩人也確認，一起構築「日、美的新黃金時代」，並能守護「自由開放的印度洋、太平洋」戰略。有川普的歡喜加持，石破茂在自民黨內的地位必然更加穩固；而他在回到東京受訪時，則巧妙透露了關於日本的汽車關稅不會被討論。

準此看來，石破茂自就任以來的柔性手腕，能夠展現出十足誠意的投其所好，恰恰是二次大戰以後，老一派日本人的禮數周到；但又能不刺激對方的使出渾身解數，順勢將鋼鐵合併案，改為引入日本技術、提升優質產出，由美、日聯手對全球市場做貢獻。

可以斷定的是：進退得宜、成果豐碩。